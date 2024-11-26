7旬婦中風接受機器人復健 從走10步進步到百公尺

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）76歲呂姓婦人因中風造成左側肢體癱瘓，接受機器人智能輔助行走訓練，經10次治療後，呂婦原本在攙扶下可走10步，現已可連續行走近百公尺，無需入住安養機構，可在家繼續復健。

衛福部豐原醫院今天發布新聞稿指出，呂姓婦人6月底因中風造成左側肢體癱瘓，日常生活全依賴家人照顧，家人在工作與照顧之間奔波。醫療團隊評估呂婦具有復健潛力，因此加入急性後期照護計畫加強復健。她大三的孫子也利用暑假期間協助奶奶復健。

復健科醫師張憲伯指出，急性後期照護計畫提供住院式的跨專業團隊整合照護，包括醫療、中醫、護理、物理、職能治療等多元服務。患者選擇加上最新的機器人智能輔助行走訓練，在設備支撐患者軀幹和下肢以及智能偵測調節下，提供個人化適度的高重複、高強度步態訓練。

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復健科物理治療師廖雅璇指出，相較傳統復健方法，機器人智能輔助行走訓練不僅有安全可靠的支撐系統，能在不引起張力的情況下及早訓練站立與行走，讓患者無需擔心跌倒風險，並能智能偵測，提供高強度、高精確度的訓練。

呂婦接受10次機器人智能輔助行走訓練後，行走能力顯著提升，最初僅能在攙扶下行走10步，現在可在輕度協助下連續行走近百公尺。呂婦的進步讓家人感到欣慰，也表示她可以在家庭環境中繼續復健，無需入住安養機構，減輕經濟負擔也提高生活品質。（編輯：郭諭儒）1131126