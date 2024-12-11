白天高溫回升 傍晚起東北季風增強大台北轉濕涼

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（中央社台北11日電）中央氣象署指出，今天傍晚起東北季風增強，水氣增多，大台北地區降雨機率增加，外出建議攜帶雨具備用；各地早晚較涼，白天高溫回升，北部及東半部約攝氏24至26度，中南部可達27、28度。

氣象署表示，白天台灣附近吹偏東風，迎風面基隆北海岸及宜蘭地區有局部短暫雨，大台北山區及花、東地區雲量偏多，有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴，傍晚起東北季風增強，水氣增多，大台北地區降雨機率增加，外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象署指出，各地早晚較涼，低溫為15至18度，白天高溫回升，北部及東半部約24至26度，中南部可達27、28度，體感溫暖微熱，中南部日夜溫差大，早出晚歸請多添加衣物注意保暖。

此外，氣象署提醒，今晨桃園以北及彰化至台南地區有局部霧或低雲影響能見度；晚起中部以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，沿海浪高1至2公尺，沿海活動請注意安全。（編輯：李淑華）1131211