百日咳增2本土為校園群聚 疾管署匡列接觸者30人

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（中央社記者曾以寧台北19日電）疾管署今天公布國內新增2例確診百日咳，為校園群聚。北部12歲男童11月底開始發燒、咳嗽，確診百日咳後，前座同學近日也發病，共匡列30名接觸者健康監測至明年1月7日。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天接受媒體電訪表示，指標個案為12歲男童，於11月30日起陸續出現發燒、咳嗽有痰、食慾及活動力下降等情形，12月9日因症狀未改善再次就醫，經採檢通報後於12月12日確診。

衛生單位進行疫情調查及接觸者匡列，其中家庭接觸者共3人均無症狀，已進行預防性投藥；另同校密切接觸者16人，監測期間1人有咳嗽症狀，為指標個案前座同學，經採檢後於12月17日確診。曾淑慧表示，目前2個案共匡列30名接觸者，進行健康監測到明年1月7日。

疾管署監測，國內今年累計30例百日咳確定病例（含6起為家庭或學校關聯群聚），其中29例為本土、1例為境外移入，病例數為2019年以來同期最高、與2019年並列。2019年至2023年每年百日咳累計病例數介於0至32例，以3個月（含）以下嬰兒（占51%）為多，其次為20歲以上病例（占36%）。

疾管署指出，全球多國出現百日咳疫情上升且趨勢嚴峻，其中中國自去年底疫情上升，今年5月報告高達9.7萬例（往年單月不超過5000例），目前疫情已稍緩至單月1萬餘例規模；韓國今年累計報告3萬餘例，往年單年不超過千例，目前疫情仍處高峰。澳洲今年已累計3萬例，趨近2011年之歷史高峰，美國及歐洲之法國、捷克、西班牙等國疫情亦遠高於往年。

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疾管署提醒，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前國內提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種1劑百日咳相關疫苗。不過疫苗保護力會隨時間逐漸減弱，當青少年及成人的疫苗效力衰退後，感染百日咳的風險可能增加。

疾管署提醒，百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫、導致傳染，若有疑似症狀如陣發性咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等，應及時就醫，維護自身及家人健康。（編輯：陳政偉）1131219