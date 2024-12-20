3年來首例萊姆病為境外移入 法籍男返鄉遭蜱蟲咬

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（中央社記者曾以寧台北20日電）衛福部疾管署今天公布國內今年首例境外移入萊姆病，60多歲法籍男9月返鄉期間遭蜱蟲叮咬，後續腿部出紅疹，回台後就醫確診，感染地為法國，為國內3年來首例萊姆病。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天說明，個案為60多歲法國籍男性，於今年5月至10月回法國，自述9月中旬在法國被蜱蟲叮咬後，腿部出現紅疹。個案返台後因大腿紅疹情形未改善，12月上旬就醫，經醫師通報採檢驗，確認感染萊姆病，研判感染地為法國。個案目前服用抗生素治療中。

曾淑慧表示，疾管署統計，國內萊姆病病例均為境外移入，自2015年至2024年迄今累計12例確定病例，感染國家以美國7例（占58.3%）為多，其餘為瑞典、英國、法國等歐洲國家。此例為國內2022年以來首例。

疾管署說明，萊姆病是一種人畜共通傳染病，藉由被感染的蜱（俗稱壁蝨）叮咬而傳播，不會人傳人；多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。

萊姆病潛伏期為3至30天（平均約7天），70%至80%感染者會出現遊走性紅斑，感染初期會有頭痛、發燒、寒顫、噁心、嘔吐、肌肉疼痛及淋巴腺腫脹等類似感冒的症狀，若無妥適治療，後期可能會出現心臟或神經系統異常。

疾管署表示，依據世界衛生組織（WHO）資料，全球今年截至10月累計報告超過1331萬例病例，近1萬例死亡病例，為有紀錄以來疫情最嚴重的1年。

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疾管署指出，國內鄰近及東南亞國家疫情持續，其中菲律賓、馬來西亞及新加坡病例數高於近年同期，中國廣東省近1週新增180例；美洲地區疫情持續，今年迄今累計報告逾1270萬例，以南美洲巴西逾1002萬例為多，另外墨西哥、哥倫比亞、巴拉圭及秘魯等國疫情亦為嚴峻。

疾管署呼籲，至野外踏青或前往流行地區時應加強防護措施，著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內，並於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊蟲藥劑；返家前應檢查是否遭蜱叮咬或附著，並儘快沐浴及換洗衣物。（編輯：陳政偉）1131220