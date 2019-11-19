台灣首例 男疑遭蜱蟲咬染發熱伴血小板減少症

（中央社記者陳偉婷台北19日電）疾管署今天公布，一名70餘歲男性近日陸續發燒、嘔吐，後期更出疹、意識改變，確診發熱伴血小板減少綜合症，此為台灣首例。此疾為蜱媒病毒感染，目前感染源不明。

衛生福利部疾病管制署下午在疫情週報公布，國內首度出現發熱伴血小板減少綜合症（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, 簡稱SFTS）確定病例。

疾管署台北區管制中心防疫醫師陳孟妤下午在記者會表示，一名北部70多歲男性，近期未出國，但常到山區活動，10月24日至11月2日間因陸續出現發燒、嘔吐症狀多次至診所就醫，其後因出疹及意識改變，3日送醫並收治住院，醫院採檢後通報疑似登革熱，但為陰性。

經防疫檢驗人員細心探究及深入檢驗，13日晚間檢驗判定為SFTS病毒陽性，並於專家會議確認，個案病毒序列與日韓流行株相近，懷疑此起疫情可能是跨境傳播。

個案目前因SFTS合併綠膿桿菌菌血症及凝血功能異常持續於加護病房隔離並接受輸血及抗生素等治療。同住接觸者及就醫接觸者共68人均無不適症狀，將持續監測至11月27日。

至於感染源，疾管署助理研究員李泱表示，防疫人員在個案住家附近沒有採獲蜱，因個案發病前有山區活動史，研判曾遭蜱叮咬的可能性高，將進一步針對個案可能的野外活動地進行調查，釐清感染源。

疾管署副署長羅一鈞表示，SFTS屬於蜱媒病毒感染，2009年首度於中國大陸發現，近年中國大陸、日本及南韓都有確定病例及死亡病例發生，總病歷數超過萬人，致死率約5%至15%，疫情多在5至10月，主要發生於山區及丘陵地區，透過SFTS主要病媒長角血蜱的叮咬而傳播。

蜱蟲俗稱「壁蝨」或「八腳怪」，以棲息草叢、樹林等野外環境為主，4月至10月為國內蜱蟲活動季節。蜱蟲可能傳播萊姆病、Q熱、SFTS等疾病，國外也有蜱蟲隨候鳥遷徙跨境傳播疾病的案例。

SFTS潛伏期約7至14天，人類遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬後，咬傷部位多會出現紅腫、皮疹、水皰或瘀斑；感染者多數有發燒、噁心、嘔吐及食慾不振、血小板及白血球減少的情形；少數患者可能出現多重器官衰竭，甚至死亡。SFTS雖無特效抗病毒藥物，但透過積極的支持性療法可降低致死率。

直接接觸急性期病患高病毒濃度的血液或體液也可能導致感染，但實際案例極少，顯示長角血蜱叮咬仍為最主要傳染途徑。

熟悉蜱蟲生態的台大公衛學院副教授王錫杰下午也在記者會表示，SFTS在台灣屬少見，主要傳播的蜱蟲為長角血蜱，台灣並沒有這種蜱蟲，但有次要病媒微小扇頭蜱，仍有感染SFTS的可能。

王錫杰也說，會傳染SFTS的蜱類都是在野外活動的種類，家中的寵物貓狗身上也可能有蜱，但並不會傳染SFTS，民眾不用恐慌。感染SFTS的高危險群為常到戶外活動者，如登山者、在野外種菜的農夫等。

防範蜱蟲叮咬，王錫杰表示，民眾應避免在草地、樹林等環境中長時間坐臥，如需進入這些區域，應著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，並將褲管塞進襪子或鞋子裡，衣物及皮膚裸露處可使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）的防蚊蟲藥劑。

民眾結束戶外活動後應檢查是否遭蜱蟲叮咬或附著，若發現遭蜱蟲叮咬，應使用鑷子夾住蜱蟲的口器，小心將其摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並儘快沐浴更衣，可降低感染機會。如出現疑似症狀，應及時就醫並告知暴露史。

台灣過去沒有SFTS確定病例，也沒有長角血蜱發現紀錄發表，但因國內仍有次要病媒如微小扇頭蜱分布，且鄰近中國大陸、日本、南韓等流行國家，早已提前部署展開長期監測。因應國內出現本土首例確診個案，疾管署已成立疫情小組，且1個月內將公告SFTS為法定傳染病，以提升民眾和醫療院所警覺心。（編輯：葉俐緯）1081119