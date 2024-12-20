113年來台旅客 周永暉：在750萬到800萬人次努力

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）今年即將結束，針對國外觀光客來台人數，交通部觀光署長周永暉今天說，仍繼續在750萬到800萬人次努力。

觀光署為振興花東觀光，今天舉行「微笑南灣鐵道旅遊影片」宣傳記者會。

交通部去年預估今年來台國外觀光客是1200萬人次，後來下修至1000萬人次，先前預估可能是750萬人次。

周永暉接受媒體聯訪，他說，今年國外觀光客來台人數一定會超過750萬人次，觀光署還繼續在750萬到800萬人次努力。

周永暉說，觀光署也正努力增加來台旅客日均消費，現在平均是180美元（約新台幣5883元），與疫情前約195美元（約新台幣6374元）相比，仍有段差距。

周永暉說，台灣免稅店的酒與名牌包很便宜，與泰國比還便宜約2成；另外觀光署也希望百貨公司的高單價貨品可擴大行銷，並拉長觀光客來台時間，都有助觀光客日均消費成長。

周永暉說，觀光署也會與經濟部商業發展署合作，擴大與地方創生、休閒農場、觀光工廠、商圈合作在地伴手禮；同時與北中南東區域旅遊結合，加大主題性活動的引客力道。（編輯：陳政偉）1131220