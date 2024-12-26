胡忠一：糧食升級計畫已獲政院核定 不會再變

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）農業部23日提出「糧食產業全面升級計畫」，以大幅增加當中2種較高價收購量來提升農民所得，未獲台灣民眾黨認同。農業部次長胡忠一今天表示，這是報行政院核定的政策，不會再改變。

農業部農糧署今天舉辦「113年台灣稻米達人之光表揚記者會」。

針對農業部23日提出「糧食產業全面升級計畫」，主要以大幅增加當中計畫及輔導收購價這2種較高單價的收購量，以及增加輔導收購價每公斤新台幣1.5元、變成24.5元，來提升農民所得，並讓繳公糧農民也新增可參加加強型水稻收入保險，增強因應天災的復耕能力；但未獲台灣民眾黨認同，堅持要調高收購價5元。

胡忠一接受媒體聯訪時說，農業部所提「糧食產業全面升級計畫」是基於農政專業照顧所有農民所研議，並向行政院報告核可後開記者會發布，不會再改變。

他也說，反對黨有其反對立場，不過農業部必須顧及所有農民，並不是所有農民都種水稻，拉到那麼高價格之後，消費者一碗飯都可能會調漲，這樣不妥。（編輯：陳政偉）1131226