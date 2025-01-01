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苗栗三灣低溫8.9度 西半部空品不佳高雄亮紅燈

2025/1/1 08:46（1/1 09:17 更新）
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圖為南港車站民眾穿著保暖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北1日電）據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗三灣攝氏8.9度。氣象專家吳德榮表示，今天各地雲量多，白天微涼、早晚偏冷；西半部空氣品質不佳，應注意。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣三灣鄉8.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天清晨各地雲量多，各地區平地最低氣溫約在12至14度之間，山區、東半部偶有局部短暫雨，西半部平地偶飄零星小雨；白天微涼舒適，早晚仍偏冷。

吳德榮提醒，今天西半部空氣品質不佳，應注意。

根據環境部空氣品質監測網，清晨至上午東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，易累積污染物。今天上午8時，共7測站空氣品質亮紅燈，皆位於高雄；西半部已有36測站達橘色提醒等級。

（圖取自空氣品質監測網頁airtw.moenv.gov.tw）
（圖取自空氣品質監測網頁airtw.moenv.gov.tw）

吳德榮指出，最新模式模擬，明天至4日「東北季風」增強；明天中層雲續籠罩，山區及東半部有局部短暫雨，西半部平地也有零星降雨的機率，氣溫略降；3日西半部雨後多雲、4日西晴東偶雨；5日「東北季風」減弱、氣溫回升。

吳德榮說，最新各國模式模擬，6日另一波冷空氣開始南下，7至10日勢力強大的冷空氣持續南下，影響時間也較久，將帶來一段偏乾冷的天氣。目前各國模式強度的調整，以「強烈大陸冷氣團」的機率為最高，部分平地又將降至10度以下，而達到發布「低溫特報」的條件。但不確定性大，應密切觀察。（編輯：李亨山）1140101

#三立準氣象．老大洩天機
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#吳德榮
#空氣品質
#中央氣象署
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