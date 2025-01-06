立院考察台南鐵路地下化 車站穿堂及月台樣貌曝光

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）立法院交通委員會今天考察台南鐵路地下化工程，台南車站穿堂層及月台層施工現況首次曝光，交通部長陳世凱表示，台南鐵路地下化將如期如質於2026年底通車。

考察行程首先安排陳世凱、台南市長黃偉哲及相關單位代表聽取交通部鐵道局工程簡報，再前往C212標工程現場工地視察，除了地面上未來商業設施預定地，地面下的車站穿堂層及月台層施工樣貌首次透過媒體曝光。

安排考察行程的民進黨立委林俊憲致詞表示，鐵路地下化對台南市區縫合相當重要，從規劃到定案經過10多年，再由各相關單位努力推動，如今總算看到成果，工程進度如期進行，期待明年可以全線通車，另外，永康段全線地下化部分也已送到行政院核定，以後永康也不會有平交道及陸橋。

黃偉哲表示，第1階段鐵路下地通車後，市區平交道消失，都市慢慢縫合，原本的鐵道設施區域將規劃為公園道，大幅更新市區景觀，可提供市民優質休憩空間，而台南車站本體建設與美化，工程規模大仍需要時間，將於通車後再進行。

黃偉哲指出，為提升台南市區鐵路地下化計畫效益，市府全力支持鐵道局所提第3次修正計畫，總共新台幣70多億元經費當然還有討論空間，但對於市府配合台南車站整體需求提升及規模擴大，隨之增加的地方負擔經費，期盼立委與中央對市府相關計畫經費多支持，減輕地方財政壓力。

陳世凱表示，第3次修正計畫目前正由行政院核定中，但不管是否核定，都不會影響到目前進行的工程進度，將如期如質按照預定行程，在2026年底通車，永康段部分程序已開始進行，並由市府進行可行性研究。

台南市交通局提供資料指出，在市府全力協助及支持下，台南市區鐵路地下化計畫已克服文資遺構影響，完成移置或現地保存，並由交通部鐵道局全面加快工程進度。

交通局指出，台南市區鐵路地下化工程計畫起點於永康大橋站南端，往南經台南車站至大林路平交道以南約0.6公里，全長約8.23公里，完工後將增設林森站與南台南站2座地下通勤車站。（編輯：郭諭儒）1140106

立法院交通委員會6日考察台南鐵路地下化工程，台南車站穿堂層施工狀況樣貌首度透過媒體曝光。中央社記者楊思瑞攝 114年1月6日