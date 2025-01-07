公職獸醫不開業獎金 公會盼確定金額

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）為改善公職獸醫師荒，總統賴清德昨天允諾給予不開業獎金。中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫今天表示，一直有人退休，怕2、3年內崩盤，希望今年訂定出金額。

賴總統昨天出席第53屆獸醫師節慶祝大會暨傳統豬瘟防疫宣導會時指出，為紓解公職獸醫師缺額嚴重問題，將給予公職獸醫師不開業獎金。行政院長卓榮泰隨後表示，將照辦。

農業部動植物防疫檢疫署副署長徐榮彬告訴中央社記者，現在退休離職的人數比新進的多，頗為急迫，目前有換取獸醫師證照人數5672人，其中擔任公務獸醫師僅942人，正與地方政府、獸醫師公會全國聯合會研討中，待擬定具體方案後，提送行政院人事行政總處審議。

譚大倫說，去年他有機會面見賴總統，已表達希望提供公務獸醫師不開業獎金，賴總統擔任過台南市長，很清楚公務獸醫師荒的問題，只是現在又更嚴重，1人做2人的工作量，估計再2、3年會崩盤，所以希望今年內至少要能確定不開業獎金金額送出農業部，如果今年內也能通過行政院人事行政總處審議更好。

徐榮彬說明，現在有個難處，就是人醫有公務部門、公立醫院2種薪資可比對，獸醫師沒有後者，台大動物醫院獸醫師也是聘僱，並非公務員，所以必須與在民間開業的動物醫院對比，可是民間動物醫院收入落差大，要怎麼比對，需要調查後再做討論。

譚大倫說，獸醫師公會全國聯合會近年曾提出直接比照人醫不開業獎金新台幣3萬多元的版本，接下來與農業部討論時，希望列入考量方案之一，讓不開業獎金儘速上路，以吸引更多新人加入，畢竟實務培訓也需10年左右才能完成。

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譚大倫舉例，香港雖然沒有農業，也需要公務獸醫師管理境內獸醫師執業、動物用藥品、執行輸入產品與活體動物的檢疫等業務，並曾發生過公務獸醫師荒，當初是祭出2倍薪水因應，補齊所需人力。

防檢署統計，民國113年間，全國地方動物防疫機關缺額合計高達81人、缺額率16.5%，部分地區缺額率甚至超過40%。（編輯：管中維）1140107