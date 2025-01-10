13縣市低溫特報 新北石碇清晨7.9度

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）強烈大陸冷氣團影響，交通部中央氣象署今天發布13縣市低溫特報燈號。氣象署觀測，清晨台灣本島平地最低溫是新北市石碇攝氏7.9度。

氣象署說，強烈大陸冷氣團影響，今天各地早晚寒冷，白天北台灣持續寒冷，高溫只有12至14度，新竹以北及宜蘭局部地區仍有持續10度左右或以下氣溫的機率，低溫出現時間長，中南部及花東高溫約17至21度；澎湖全天13至15度，金門9至14度，馬祖7至8度。

氣象署發布低溫 橙色燈號 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 （非常寒冷）區域，包括：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率； 黃色燈號 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 （寒冷）地區，包括：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署觀測，清晨到上午7時30分，台灣本島平地多處氣溫在10度以下，最低溫是新北市石碇7.9度，其次是苗栗縣大河8.3度、新北市五股8.5度、新北市富貴角8.7度，離島最低溫是馬祖7.2度，台北市最低溫是南港10.1度。

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氣象署預報，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖雲量較多，上半天南部平地也有零星降雨，金門及馬祖為晴到多雲，另外，北部、東北部2000公尺以上及中部2500公尺以上高山有降雪的機會。

氣象署表示，今天東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，嘉義至台南沿海空曠地區及基隆北海岸、金門也有比較強的陣風，鄰近海域風浪較大，近海浪高約3至4公尺。（編輯：管中維）1140110