全台15日轉濕冷 西半部防局部10度以下低溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北14日電）氣象署表示，今晚起大陸冷氣團挾雨南下，加上南方雲系北移，全台轉濕有雨，15日濕冷、16日起轉乾冷，西半部仍要留意局部攝氏10度以下低溫。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今晚起大陸冷氣團南下，天氣轉濕冷，同時南方雲系北移，15日全台水氣增多，幾乎全台都有雨；預估明天北部氣溫約11至18度、中部12至19度、南部14至21度。

林定宜指出，這波冷氣團先濕冷後乾冷，16日白天起轉乾，冷氣團最強的時間是16日，西半部、東北部低溫10至13度，局部地區仍要留意10度以下低溫；冷氣團影響至17日清晨，18日雖然冷空氣減弱，但輻射冷卻影響大，夜晚清晨仍偏冷，日夜溫差可達10度以上。

林定宜表示，今晚至16日清晨，若水氣及溫度能配合，中部以北3500公尺以上高山仍有機會降雪。

透過 Google News 追蹤中央社

林定宜說，17至21日水氣偏少，各地為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，各地逐漸回溫；其中19日清晨中南部有低雲或局部霧，影響能見度；目前資料顯示下週還沒有明顯的冷空氣南下，但仍有不確定性，須再觀察。

林定宜提醒，明天上午起桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東部、東南部沿海空曠地區及金門有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：陳政偉）1140114