早安世界》類流感就診人數創近10年新高 疾管署籲盡快打疫苗
類流感就診近10年新高 10多歲男未打疫苗二度急診、併發呼吸衰竭亡
國內1月5日至11日類流感門急診就診約13萬9000餘人次，為近10個流感季同期最高，急診就診病例百分比達12.7%，疫情呈上升趨勢。近4週監測顯示，呼吸道病原體檢出以流感病毒為多，其中以A型H1N1為主；新增10例死亡個案中，有南部10多歲男性二度掛急診，仍因併發呼吸衰竭於第2次就醫當天過世，是本流感季年齡最小死亡個案。疾管署發言人曾淑慧表示，目前仍預測流感疫情高峰將落在農曆春節前後，屆時單週就診恐上看15萬人次；流感疫苗已開放6個月大以上全民接種，呼籲盡快打疫苗。（看完整報導）
全台轉濕冷高山有機會降雪 西半部防局部10度以下低溫
大陸冷氣團14日晚間起南下，天氣轉濕冷，15日全台水氣增多有雨，預估北部氣溫約11至18度、中部12至19度、南部14至21度。中央氣象署表示，這波冷氣團先濕冷後乾冷，16日白天起轉乾，冷氣團最強時間落在16日，局部地區要留意10度以下低溫，影響將持續至17日清晨。環境部表示，境外污染物15日伴隨大陸冷氣團南下影響台灣，估空氣品質多為橘色提醒等級；17日東北風可能挾帶另一波境外污染物移入，外出建議配戴口罩防護。（看完整報導）
獨家／火舞表演者謝岳鵬遭詐騙赴泰失聯 台泰警方合作營救返台
27歲的謝岳鵬去年底在臉書應徵海外表演工作，耶誕節搭機到泰國後，遭騙至緬甸詐騙園區。經駐泰國代表處、警政署刑事局和移民署駐泰警官以及台灣國際反詐騙協會奔走，及和泰國觀光警察總局合作，謝岳鵬安全返回泰國後從泰緬邊境出發，14日凌晨返回台灣。謝岳鵬分享自己被騙經過，並說願意幫忙宣導反詐騙，希望不要有人上當。（看完整報導）
賴總統贈勳立陶宛前外長藍斯柏吉斯 讚深化台立關係關鍵推手
總統賴清德14日頒贈大綬景星勳章給立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯，感謝他任內的卓越貢獻，深化台立關係的關鍵推手。賴總統回顧COVID-19疫情期間，立陶宛在藍斯柏吉斯努力之下，成為第一個捐贈疫苗給台灣的歐洲國家，當時藍斯柏吉斯說「愛好自由的人們應該相互關照」，台灣民眾永遠都不會忘記這份恩情。藍斯柏吉斯說，面對威權主義的擴張，台立兩國應該更團結，啟發其他的國家加入，民主國家互相支持，民主陣營才會壯大。（看完整報導）
在野黨擬減列總預算 政院盼理性審查讓國家更好
行政院會去年8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算歲入3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。國民黨立院黨團14日表示，總預算該砍就砍，民眾黨團則提案減列新台幣2061億元。政院人士指出，期待立院理性審查預算，一起努力讓國家更好，行政院長卓榮泰也已要求部會清楚說明預算編列狀況並據理力爭。（看完整報導）
美聯社：43維吾爾人將被泰國遣返 憂回中國會被監禁甚至死亡
美聯社報導，43名逃離中國後被泰國拘留的維吾爾人指出，泰國當局將遣返他們回中國，他們擔心回到中國後會被監禁甚至死亡。有知情人士表示，泰國此時推動遣返維吾爾人，因為今年是中泰建交50週年，且美國政府正為新總統就職做準備，對泰國當局做法應不會有太大反對聲音。（看完整報導）
洛杉磯野火肆虐 南加州電力公司疑釀災挨告
過去一週來，野火肆虐南加州部分地區，累計造成至少24人喪生，逾9萬居民被迫逃離家園，另有逾20人下落不明。遭伊頓大火燒毀資產的所有人、租戶、企業主及其他相關人士13日向洛杉磯高等法院提起訴訟，指控愛迪生公司（SCE）的電氣設備應負肇禍責任。台灣僑胞吳如真住家位在災情最嚴重的太平洋斷崖，她回憶起火當天一早出門再也無法返家，只能透過鄰居拍的照片目睹居住44年房子燒到只剩壁爐。（看完整報導）
京都市擬調高住宿稅上限至每晚1萬日圓 明年3月上路
京都市為促進觀光等相關發展，自2018年10月起對所有住在包括酒店、日式旅館等京都市內付費設施的旅客徵收「住宿稅」。京都市市長松井孝治14日宣布，將調整住宿稅徵收上限，計劃提高至每人每晚1萬日圓（約新台幣2100元），目標明年3月起實施，稅收用於解決觀光帶來的交通擁堵、垃圾等相關問題以及基礎設施維護。松井表示，雖然短期內可能帶來負面影響，但從中長期來看，提高住宿稅能提升京都作為文化都市的價值。（看完整報導）
黃仁勳傳搶先看：崇拜破壞式創新、早就知道輝達會超越英特爾
「黃仁勳傳」中文版將於20日在台上市，書中揭露AI晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳形容輝達和英特爾的關係就像湯姆貓與傑利鼠，「他們一靠近我們，我就拿起晶片趕快跑」；話雖如此，當時面對巨人英特爾的黃仁勳，卻未曾動搖一步步壯大的決心。他早就深信輝達可以動搖英特爾的霸主地位，還說「有朝一日，輝達可能比英特爾還大」。（看完整報導）
12強奪冠悠遊卡預售破26萬張超車麟洋 750萬所得捐助推廣棒球
台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，悠遊卡公司發行奪冠紀念悠遊卡，去年11月29日起開放預購，僅僅5天就熱銷26萬7477張，超越先前推出的「麟洋金牌連霸悠遊卡」、「戴資穎堅持到底悠遊卡」等紀念卡，躍居運動賽事第一名。悠遊卡公司14日捐贈所得新台幣750餘萬元給中職、棒協、原棒協投入棒球推廣，希望將民眾支持這張卡片的熱情化為實際的力量，以具體的行動來支持原鄉，希望培養更多優秀球員。（看完整報導）
開箱老照片》物理學大師吳大猷
吳大猷出生於清光緒33年，自南開大學物理學系畢業後，赴美國密西根大學物理學系深造，獲得碩博士學位，先後任教於北京大學、四川大學、西南聯大，並曾赴美加任教多年，諾貝爾獎得主李政道、楊振寧都曾是他的學生。獲選中研院第一屆院士後，吳大猷協助訂定國家科學發展政策，先後擔任國家科學委員會主任委員、中研院物理所所長及中研院長，任內改革中研院組織制度與聘任辦法，助延攬優秀人才回台服務，貢獻良多。（看完整報導）
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- 早安世界》類流感就診人數創近10年新高 疾管署籲盡快打疫苗2025/01/15 07:19
- 2025/01/14 07:05
- 2025/01/13 07:07
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