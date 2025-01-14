總預算3296提案待協商 國民黨團2334案居冠

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（中央社記者范正祥台北14日電）立法院長韓國瑜15日將召集朝野黨團協商，研商「114年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。據統計，待協商提案總數合計3296案，其中，國民黨團提案數2334案，民眾黨團提案數487案。

立法院會期每年2次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。

韓國瑜去年11月20日召集朝野黨團協商，各黨團同意立法院第11屆第2會期延長至今年1月21日。

立法院本會期至今仍有包括114年度中央政府總預算案尚未通過，朝野黨團今年1月10日溝通後達成共識，針對114年度總預算案，要從15日起密集協商，20日也要加開院會，並與17日、21日的院會合併為一次會，力拚21日休會前完成總預算案三讀。

行政院會去年8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算案歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

韓國瑜今年1月10日召集黨團協商時，決定事項包括請各黨團於13日下午5時前，將114年度中央政府總預算案的提案送至財政委員會彙整，後續1月15日起密集協商。

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立法院長辦公室今天發出開會通知單，韓國瑜15日下午將召集朝野黨團協商，研商今年度中央政府總預算案（公務預算部分）。

根據立法院截至今天傍晚最新統計，待協商提案總數合計3296案，其中，包括委員會審查保留提案數453案、國民黨團提案數2334案、民眾黨團提案數487案、民進黨團提案數10案，以及民進黨團提案數12案。相關行政部門積極向提案立委及各黨團進行雙向說明溝通，爭取支持預算。（編輯：張若瑤）1140114