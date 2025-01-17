18縣市低溫特報苗栗大河7.3度 18日冷氣團減弱回溫

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）大陸冷氣團影響，交通部中央氣象署今天發布18縣市低溫特報，多處出現攝氏10度以下低溫，清晨到上午，台灣本島平地最冷是苗栗大河攝氏7.3度。氣象署預測，明天冷氣團將減弱。

氣象署表示，今天持續受大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應，各地早晚偏冷，清晨低溫普遍只有10至13度，局部地區10度以下。

氣象署發布低溫橙色燈號（非常寒冷）區域，包括：新北市、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫的機率。

黃色燈號（寒冷）區域，包括：台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫的機率（連江縣因地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度）。

（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

氣象署觀測，清晨到上午，台灣本島平地最低溫是苗栗大河早上7時30分7.3度，其次是台東茶改場及嘉義市7.9度、新竹峨眉8度、台南蘭花園區8.1度、台北市北投9.8度；離島馬祖6.3度、金門7.8度。

氣象署預報白天高溫，北部、宜花地區及澎湖、金門約16至18度，中南部及台東約20至23度，日夜溫差大，馬祖整天8至12度；天氣方面，各地為多雲到晴，僅東半部沿海有零星降雨機率。

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氣象署說，東北風偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、綠島、蘭嶼易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑。

氣象署預測，明大陸冷氣團減弱，氣溫漸回升，不過，清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷。（編輯：管中維）1140117