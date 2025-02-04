首次參與台北國際書展 客委會推廣客籍作家作品

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（中央社記者張雄風台北4日電）客委會今天表示，今年是客委會首次參與台北國際書展，期透過推廣閱讀和出版客籍作家作品，帶大家認識台灣過去300多年來到現在的客家文化、生活與歷史。

客家委員會今天發布新聞稿表示，今年客委會首次參與台北國際書展，除攜手客家文化發展中心及客家傳播基金會聯合參展，也展出多位客籍作家畢生精彩豐富的文學作品，如李喬、鍾肇政、鍾理和、吳濁流、龍瑛宗等，期透過推廣閱讀和出版客籍作家作品，帶大家認識台灣過去300多年來到現在的客家文化、生活與歷史。

客委會主委古秀妃致詞時表示，期望藉推動閱讀推廣計畫，支持全國客庄的縣市政府、鄉鎮公所，協助更新圖書館硬體設備和藏書，並透過推廣說故事媽媽與圖書館合作，用客語講故事給細人仔聽，傳承客家語言文化。

客委會表示，客委會今年與所屬單位合力推出430種珍稀好書，共3500餘冊供民眾選購，其中有客委會出版文學巨擘「李喬全集」共45冊，集結李喬先生畢生創作心血，也是當代客家文學代表鉅作；客家文化發展中心出版「華人靈魂料理－客家飲食的寰宇分佈」、「華人靈魂料理－流傳全球的客家食譜」，以客家美食傳承紀錄客家族群飲食文化。

另外，客家公共傳播基金會出版「真藝－劉安明攝影集」、「光景：葉裁．攝影創作六十年」、「行板：梁國龍攝影集」，以深度視角再現客家故事的時代意義，透過文學、飲食、專業攝影的觸角，傳遞世代客家文化記憶。

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客委會指出，書展期間在客家館辦理多起活動，「讀客沙龍」以文學與跨界，由各領域達人帶領讀者與書相遇；「客讀拾光」為大家導讀探討客家文學風采；「客話童書」由國際級知名本土兒童劇團「偶偶偶劇團」以客家兒童繪本為靈感，為孩童進行繪本導讀與手做布偶，體驗親子互動的美好。

此外，「新書沙龍」以客家女子圖鑑為題，分享探討客家女性獨特魅力；「手作客心」帶讀者進入書香手作的世界，體驗客家工藝的美好。此外，現場還結合科技與文化互動體驗，如「好柿樹屋」的Open Studio一日播客，開放限時錄音體驗，讓民眾感受「講客」、「讀客」的樂趣。（編輯：李亨山）1140204