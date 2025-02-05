卑南溪出海口護小燕鷗繁殖地 5至8月減少施作水覆蓋

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東卑南溪出海口是保育類小燕鷗繁殖地，也是河川揚塵主要區域，台東縣政府今年研擬一套兼顧揚塵防治與小燕鷗繁殖共存措施。

台東縣政府環保局日前邀請生態、環保團體勘查卑南溪出海口，共同研擬友善棲地改善措施，希望今年在卑南溪出海口能見到更多小燕鷗翱翔身影。

台東縣環保局今天發布新聞稿表示，二級保育鳥類小燕鷗每年5至8月期間會從南半球飛來台灣繁殖棲息，其中，台東卑南溪出海口是主要繁殖棲地之一，同時也是河川揚塵主要區域，盼能在揚塵防治同時兼顧小燕鷗繁殖需求。

環保局表示，過去透過水覆蓋工法有效抑制揚塵，改善空氣品質，但為了兼顧小燕鷗繁殖棲地友善環境，與各單位研究後僅在必要時進行水覆蓋施作，避免對小燕鷗造成干擾，達到揚塵防制及保護生態共存目標，讓今年有更多小燕鷗來卑南溪出海口繁殖棲息。

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環保局表示，卑南溪出海口雖為河川揚塵關鍵區域，不過由於每年5至8月小燕鷗繁殖棲息期間，並不是揚塵好發季節，所以在那段時間，出海口區域非必要時，將不主動施作水覆蓋工法，藉以兼顧小燕鷗繁殖需求。

環保局表示，另外經由荒野保護協會台東分會調查，小燕鷗在卑南溪出海口沙灘繁殖干擾因素還有犬貓活動、人員或車輛闖入，造成騷擾或誤踩、流浪犬隻偷蛋情形；因此在小燕鷗繁殖棲息季節，加強出海口沙灘民眾車輛進出管制，以及設置警示牌禁止飼養流浪動物，並與相關單位研擬，如何讓民眾活動及附近區域活潑好動流浪犬對小燕鷗干擾降到最低。（編輯：陳仁華）1140205