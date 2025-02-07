早安世界》寒流午後南下中部以北低溫探8度 10日回暖各地高溫估逾20度
寒流午後南下中部以北低溫探8度 10日回暖各地高溫估逾20度
氣象署6日下午發布9縣市低溫特報，7日午後寒流南下，北部低溫陡降至8到10度；若水氣能配合，太平山、拉拉山可望降雪，寒流持續影響至週末，10日白天迅速回暖，各地高溫都有機會回升至20度以上。氣象署提醒，這波寒流有如「大怒神」，請注意溫差變化。（看完整報導）
公費流感疫苗剩4萬劑 增購10萬劑供高風險者最快20日開打
因應疫苗搶打潮，衛福部疾管署6日表示，再增購10萬劑流感疫苗，最快20日起提供幼兒及65歲以上等11類高風險對象優先接種；原採購疫苗目前剩約4萬劑，仍持續提供全民接種。（看完整報導）
強化戰力 1年期義務役新訓增無人機、刺針飛彈操作課程
國防部去年元月恢復1年期義務役，根據行政院報告顯示，因去年成效佳，規劃今年起入伍新兵，將在8週入伍訓時增加手槍、機槍實彈射擊，並接受無人機、反裝甲火箭以及「人攜式刺針飛彈」操作等課程，強化戰力。（看完整報導）
新埔遠東化纖廠氣爆2死19傷 職安署勒令停工
新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠氣爆事故造成2死19傷，勞動部職業安全衛生署6日說，為避免災害擴大，已依法勒令停工。消防局說，不排除因高壓管線洩漏熱煤油，遇到熱源爆炸起火，現場燃燒面積1000平方公尺、財損約1500萬元。該廠2019年至今發生5次火警，甚至常飄出惡臭造成空污，附近居民都很恐慌，認為是「不定時炸彈」。（看完整報導）
NBA五方交易 巴特勒轉戰勇士簽2年近40億合約
「士官長」巴特勒在邁阿密熱火時代即將結束。ESPN記者透露，這位六度明星賽球員已同意與金州勇士簽下2年1.21億美元（新台幣39.73億元）的延長合約，將效力勇士至2026-2027賽季。據悉，勇士這筆交易將送出魏金斯、施洛德、安德森和受保護的首輪籤，魏金斯轉戰熱火，施洛德前往猶他爵士，安德森則落腳多倫多暴龍。（看完整報導）
美媒：DeepSeek內含「中國移動」相關程式碼 北京可能存取用戶數據
中國新創DeepSeek被廣泛下載的同時也引發安全隱憂，美媒5日引述網路安全專家研究指出，在針對DeepSeek程式碼解碼後發現，其技術與被美國列為國家安全威脅名單的電信商「中國移動」有關。使用者用網頁註冊或登入DeepSeek時，可能在不知情情況下在中國系統內部建立帳戶，使身分、搜尋和線上行為暴露於中國的國家系統。（看完整報導）
川普下令禁跨性別女性參加女子賽事 拒發相關簽證
美國總統川普5日簽署行政命令，旨在禁止跨性別女性參加女子體育賽事，並指示當局不得發簽證給要到美國參加女子賽事的跨性別運動員。這項行政命令將透過停止對學校提供聯邦資金方式，要求學校不得讓跨性別女性參加女子體育賽事。川普說：「從今後，女子體育將只屬於女性」，「對女子體育的戰爭結束了。」（看完整報導）
川普接管加薩計畫挨轟 聯合國警告：勿種族清洗
美國總統川普提議接管加薩引發國際間強烈不滿，聯合國更出言告誡別在巴勒斯坦施行「種族清洗」。川普的國務卿盧比歐表示，任何轉移加薩人民的行動都是暫時性的，白宮也強調美國並未承諾派駐美軍到當地。以色列國防部長卡茲6日說，他已下令軍方制定計畫，允許巴勒斯坦人離開加薩走廊。（看完整報導）
美關稅衝擊中國電商 每單成本估增加至少300元
美國對中國取消「小額豁免」條款，如今來自中國的包裹不但要被課徵關稅，海關審查還會降低交付速度。中國物流業者估計，每單成本大約會增加10至20美元（約新台幣330元至660元）；專家指出，最終可能導致銷量減少，削弱中國電商的競爭力。（看完整報導）
日媒：Nissan已告知Honda 有意終止整合協商
日本「朝日新聞」披露，日產汽車（Nissan）社長內田誠6日已向本田（Honda）社長三部敏宏表達終止雙方經營整合協商的想法。這也代表2間汽車製造商啟動1個半月的整合協議可能破局。消息人士透露，本田方面對於以整合協議為前提的日產裁員計畫進度延宕感到不滿，而日產則對本田提出的子公司化方案表示反彈，雙方意見分歧。（看完整報導）
開箱老照片》水彩名家梁丹丰
1976年2月7日，甫從歐洲返國的水彩畫家梁丹丰獲頒教育部文藝獎章。梁丹丰出身書畫世家，父親梁鼎銘、叔叔梁又銘、梁中銘皆是知名畫家，她從小耳濡目染，擅長水彩、炭筆、油彩等創作媒材，最知名的是她在旅途中的風景寫生及散文作品。她的足跡遍布80多國，遠及北極與撒哈拉沙漠，並著有「穿越大峽谷」、「絲路上的梵歌」等書。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》寒流午後南下中部以北低溫探8度 10日回暖各地高溫估逾20度2025/02/07 07:08
- 2025/02/06 07:17
- 2025/02/05 07:07
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。