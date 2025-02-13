H5N1禽流感新增彰化二林鵪鶉場確診 全台累計21例

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（中央社記者楊淑閔台北13日）農業部防檢署今天表示，接獲獸醫研究所通知，彰化二林1鵪鶉場（主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感，已撲殺銷毀及消毒。去年9月迄今，累計確診及撲殺禽流感禽場21例。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞指出，上述新增案例為飼養蛋用鵪鶉6萬4300隻（27週齡）禽場，彰化縣動物防疫所已經依標準作業程序撲殺銷毀，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

迄今累計的21例，防檢署表示，包含陸禽17場、鵝4場。

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防檢署提醒養禽業者，近期H5N1亞型高病原性禽流感疫情重創歐洲、美國及日本家禽產業，美國及日本更造成雞蛋供應短缺，呼籲養禽業者提高警覺落實防疫。

防檢署補充，為降低禽流感發生及傳播風險，去年9月啟動「秋冬禽流感強化防疫措施」迄今，除追蹤候（野）鳥族群遷徒及監測病原外，也增加禽場主動監測（676場次）及化製異常回溯（372場次）， 以發揮預警成效。（編輯：管中維）1140213