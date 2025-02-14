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再稱台灣搶走晶片生意 川普：若不回來我們會很不高興
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早安世界》台中新光三越爆炸4死 消防局初判瓦斯氣爆釀禍、來源待釐清

2025/2/14 07:09（2/14 07:43 更新）
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台中新光三越百貨13日發生氣爆意外，造成4死。中央社記者蘇木春攝 114年2月13日
台中新光三越百貨13日發生氣爆意外，造成4死。中央社記者蘇木春攝 114年2月13日
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台中新光三越爆炸4死31傷 消防局初判瓦斯氣爆釀禍

新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4人死亡、31人受傷，其中澳門遊客一家7人路過遭波及，阿公及阿嬤死亡、2歲女童重傷。市長盧秀燕要求新光三越無限期停業，待檢查安全無虞後才能復業。對於氣爆發生原因，消防局指出，初步了解現場沒有易爆炸物，沒有粉塵爆炸，現場是使用欣中天然瓦斯，但欣中公司有聲明已在前兩天將瓦斯表拆除；至於發生原因，初步研判是瓦斯氣爆，但瓦斯來源還要由檢察官調查釐清。警方下午已通知在場施工5名工人，以證人身分到案詢問，全案檢警正持續蒐證釐清。（看完整報導

行政院：總預算12項窒礙難行 難用追加減預算解決

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，行政院13日表示，行政院長卓榮泰持續與立法院長韓國瑜溝通討論，相信很快會有見面溝通機會，總預算案共有12項窒礙難行之處，很難用追加減預算方式解決，將在會面時討論，期盼共同協商後能找到解決方案。（看完整報導

罷免藍綠立委團體再送件 中選會至13日累計收51案

全國掀起罷免潮，罷免國民黨立委陳超明、邱鎮軍與罷免民進黨立委黃捷、許智傑的團體13日都赴中選會送交提議書。中選會說，截至13日共收到54件罷免案送件，其中51案為立委、1案為市縣長罷免案、2案為縣議員罷免案。（看完整報導

撥補落空漲電價？經長：請國會高抬貴手助台電改善財務

台電負債比達9成，立法院刪除台電1000億元補貼預算，可能導致民生電價上漲。經濟部將於3月中下旬召開電價審議會，決定4月電價調整幅度。經濟部長郭智輝13日表示，電價調整將以不影響消費者物價指數及維持工業電價競爭力為原則，並呼籲各界與國會溝通，協助改善台電財務狀況。（看完整報導

北市議員陳怡君涉貪百萬元交保 士院：證據已保全無羈押必要

民進黨台北市議員陳怡君涉嫌自2019年起以親友充當人頭助理，詐領助理費逾300萬元，遭聲押禁見，士院13日裁定陳怡君100萬元交保。士院說明，同案被告張姓女助理已羈押禁見，證人與證據已獲保全，陳怡君無羈押必要。士林地檢署表示，針對陳怡君交保裁定，承辦檢察官將研議是否提出抗告。（看完整報導

Nissan不願成Honda子公司 日本2大車廠合併案破局

日本2大車廠本田（Honda）和日產（Nissan）13日發布聯合聲明，雙方已取消去年12月宣布的合併談判。兩車廠在聲明中證實，因為本田提議讓日產成為旗下子公司，而非按照去年12月宣布的計畫，讓雙方整合後同屬1個新的控股公司，經討論最適當做法是中止經營整合協商。不過雙方擬持續在軟體和純電動車方面合作。（看完整報導

傳美推動台積電英特爾組合資公司 專家：比課徵關稅更不利

根據國際金融服務供應商貝雅發布的報告，美國政府可能正在推動一項涉及晶片製造商英特爾（Intel）和台積電組成合資公司的計畫。消息一出引發市場震撼，半導體業專家直言，這對台積電是最差的選項，比起課徵關稅更不利，台積電會面臨技術外流風險。（看完整報導

俄拒澤倫斯基交換失土提議 占領範圍差距、美方反應一次看

烏克蘭總統澤倫斯基喊話交換占領地，遭俄羅斯一口回絕。外媒與智庫根據開源情報繪製的地圖顯示，目前俄國占得烏克蘭11.2萬多平方公里土地，烏克蘭所占俄土僅450平方公里。美國總統川普12日與俄羅斯總統蒲亭和澤倫斯基通話後表示，他認為烏克蘭不太可能收回所有國土，他13日表示，在與俄羅斯進行俄烏戰爭和談期間，談判桌上會有烏克蘭的位子；美國國防部長赫格塞斯也直言烏克蘭想回復2014年之前的國界，這種堅持「不切實際」。（看完整報導

緬甸詐騙園區260獲釋者含台灣民眾 泰國陸軍：確認身分後將遣返

泰國大力打擊緬甸靠近泰國邊境上的詐騙集團，採取斷電斷網措施，緬甸克倫邦其中一支民族軍隊12日釋放包括7名台灣人在內的260人，泰國陸軍表示，將會確認他們身分，確定他們是受害者而非詐騙集團的人，並透過國家轉介機制保護這些人口販運的被害者，泰方也會聯繫各國大使館，安排遣返事宜。（看完整報導

今日降雨由北往南遞減 冷氣團16日再來襲

氣象署表示，14日降雨減少，氣溫回升至20至23度，15日冷氣團減弱，白天氣溫進一步回升至22到25度。16日另一波冷氣團南下，北部、東半部及恆春半島有雨，17、18日白天高溫降至18至20度，晚間低溫約12至14度。（看完整報導

開箱老照片》中央社改制慶祝酒會

中央通訊社民國13年4月1日於廣州成立，38年遷台，參與台灣的蛻變與發展。62年中央社改組為股份有限公司，以企業方式經營；77年開始研議改制國家通訊社，至84年12月29日立法院三讀通過「財團法人中央通訊社設置條例」，幾近8年時間中央社終於完成法制化歷程。85年2月14日，中央通訊社改制為國家通訊社，在台北晶華酒店舉行慶祝酒會。（看完整報導

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