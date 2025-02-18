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亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展 3/8台南登場

2025/2/18 14:55（2/18 15:21 更新）
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農業部、台南市聯袂宣布「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」3月8到23日在後壁區的台灣蘭花生物科技園區舉辦，開幕當天女性入場免費。中央社記者楊淑閔攝 113年2月18日
農業部、台南市聯袂宣布「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」3月8到23日在後壁區的台灣蘭花生物科技園區舉辦，開幕當天女性入場免費。中央社記者楊淑閔攝 113年2月18日
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（中央社記者楊淑閔台北18日電）台灣蝴蝶蘭全球市占1/3且至少一半出自台南；農業部、台南市今天聯袂宣布「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」3月8日到23日在台南的台灣蘭花生物科技園區舉辦，開幕當天女性入場免費。

農業部今天攜手台南市政府舉辦「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」台北記者會。

台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮表示，其中第15屆亞太蘭花會議（APOC）是睽違20年後再度回歸在台舉辦，非常不容易，因此特別以「NEXT 20」為展覽主題，規劃主題、競賽、生活、商務及市集等5大展館呈現。

台南市長黃偉哲說，開幕當天是婦女節，女性入場免費；而台灣蘭花生物科技園區約3年前由農業部接管後欣欣向榮，台灣蝴蝶蘭全球市占率有1/3，產值持續在成長，需精益求精，因東南亞、歐美國家在追趕中。

黃文榮指出，台南已經是蘭花重要產業聚落，不僅台灣蝴蝶蘭至少有1/2是出自台南的台灣蘭花生物科技園區，下一個20年要再創高峰。

農業部農糧署副署長姚志旺說，蘭花是非常競爭型產業，農業部接管台灣蘭花生物科技園區後，持續輔導產業在軟體提升及建設硬體，未來園區定位的位階會再提升，這次亞太蘭花會議將邀請國內外專家就育種、栽培、科學及保育進行演講、交流，還有花卉布置競賽、花藝DIY活動等，可讓民眾體驗台灣蘭花之美。

農糧署統計，台灣蘭花113年栽培面積推估約955公頃，以蝴蝶蘭260公頃、文心蘭248公頃及蕙蘭100公頃為大宗，整體年產值新台幣64億元。姚志旺說，出口就占61億元，而蝴蝶蘭以生技產業為主、文心蘭為個別農戶。

農糧署統計，113年蝴蝶蘭出口產值49.9億元（其中蝴蝶蘭切花5.8億元），蝴蝶蘭內、外銷占比為2:8，且蝴蝶蘭占整體蘭花出口總產值的80.9%，主要外銷美國、日本、越南、加拿大及澳洲等60餘國。

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其次是文心蘭，年產值約4.69億元，以切花為主，年銷售切花約4000萬枝，內、外銷比例為3:7。113年出口產值4.5億元、占整體蘭花出口總產值的7.4%，主要銷往日本。

第三是惠蘭，113年外銷產值1.53億元，占台灣蘭花出口總產值2.5%，主要銷往韓國。（編輯：李亨山）1140218

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