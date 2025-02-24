林靜儀：分級醫療需加強落實 溝通用語虛心檢討

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（中央社記者曾以寧台北24日電）衛生福利部次長林靜儀遭指在社群軟體上討論醫院壅塞時發言不當。她今天說，溝通用語上會虛心檢討，但欲解決問題需加強落實分級醫療。部長邱泰源則讚她專業能力與做事效率佳。

急診、醫院壅塞議題持續延燒，在社群軟體上也引發討論。衛福部今天召開臨時記者會說明因應作為，林靜儀指出，從待床數據可以看出，有明顯分級醫療差異；其中醫學中心各待床中位數，過去60天監控顯示為約55到65人，甚至有少數特定醫療院所持續超過100人，地區醫院中位數則為3人以下。

處理方面，除了院內調度與院際協調，林靜儀指出，落實分級醫療也很重要。她表示，統計發現，壅塞醫院7成以上患者是沒那麼急迫的個案，因此如何透過前端協調落實分級醫療，是更長遠保障急重症醫療需求的重點。

民眾黨立委陳昭姿今天在臉書（Facebook）發文表示，有名急診醫師在Threads上請衛福部次長林靜儀多關心急診科面臨的崩潰與壅塞問題，林靜儀卻以嘲諷語氣回應「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕，事情就會完全改變了嗎？」

陳昭姿表示，這名急診醫師無奈之下，已經決定準備離職。她並認為，林靜儀以嘲笑態度對待基層醫護求救，此行為是在促使醫護人員的流失，就算道歉，也無法彌補醫護人員所承受的傷害，應該撤換次長。

邱泰源回應，自己覺得林靜儀在這次急診壅塞事件中，處理非常用心，專業能力及做事效率都非常好，這部分應該給予肯定；至於在用詞這方面，林靜儀已有表達態度，應該正面看待。

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林靜儀表示，對於在網路上跟人爭吵，以及用語跟溝通上等需要檢討的，會虛心檢討，但在長期需要解決的問題，仍認為要做有建設性的溝通。

林靜儀說明，當時對話是在呼籲民眾配合分級醫療，非常感謝近日許多醫師、醫學會提供有建設性的建議與討論，可以理解大家情緒需要出口，不過，對於相關討論，希望回到有效討論如何解決問題，才是重點。（編輯：管中維）1140224