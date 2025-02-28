加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
保護台灣關鍵技術 教育部禁與中國北京理工等7軍工大學交流
首頁 / 生活

228連假首日空氣品質差 北部雲嘉南高屏亮紅燈

2025/2/28 11:12（2/28 11:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
根據最新空氣品質預報顯示，28日全台西半部空氣品質都不好，其中北部、雲嘉南及高屏地區空氣品質更會達到紅色警戒等級。圖為北投區眺望台北101大樓能見度低。中央社記者徐肇昌攝 114年2月28日
根據最新空氣品質預報顯示，28日全台西半部空氣品質都不好，其中北部、雲嘉南及高屏地區空氣品質更會達到紅色警戒等級。圖為北投區眺望台北101大樓能見度低。中央社記者徐肇昌攝 114年2月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北28日電）今天是228連假第一天，民眾外出留意空氣品質，根據最新空氣品質預報顯示，今天全台西半部空氣品質都不好，其中北部、雲嘉南及高屏地區空氣品質更會達到紅色警戒等級。

環境部今天上午10時30分發布最新全國各空氣品質

空氣品質指標橘色、紅色活動建議

橘色警示

  • 影響：對敏感族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。

紅色警示

  • 影響：對所有族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

資料來源：環境部

看更多
關閉
區空氣品質指標（AQI）預報，預報指出，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積。

環境部上午10時30分的觀測資料也顯示，目前北部已經有零星空氣品質測站達到橘色或紅色警戒等級，中部、南部則有多個測站空氣品質已經不佳。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

預報指出，今天北部、雲嘉南、高屏地區及金門空氣品質為紅色警示等級，而竹苗、中部地區及馬祖為橘色提醒等級，中部地區也有短時間會達紅色警示等級，主要污染物都微細懸浮微粒（PM2.5）。

因應空氣品質不佳，相關縣市已陸續成立空氣污染防制應變指揮中心，積極執行各項應變，環境部也提醒民眾及敏感族群在228連假期間加強防範，並持續關注空氣品質變化。（編輯：林恕暉）1140228

空氣品質指標橘色、紅色活動建議

橘色警示

  • 影響：對敏感族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。

紅色警示

  • 影響：對所有族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

資料來源：環境部

（圖取自空氣品質監測網頁airtw.moenv.gov.tw）
（圖取自空氣品質監測網頁airtw.moenv.gov.tw）
延伸閱讀
西半部空氣品質惡化估3/2改善 基北北桃啟動聯合應變西半部空氣品質不佳 3/2前污染物易累積228連假天氣回暖3/3上看30度 3/4轉濕冷高溫降10度
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

50
更多編輯台推薦新聞：