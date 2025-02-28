228連假首日空氣品質差 北部雲嘉南高屏亮紅燈

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）今天是228連假第一天，民眾外出留意空氣品質，根據最新空氣品質預報顯示，今天全台西半部空氣品質都不好，其中北部、雲嘉南及高屏地區空氣品質更會達到紅色警戒等級。

環境部今天上午10時30分發布最新全國各 空氣品質 空氣品質指標橘色、紅色活動建議 橘色警示 影響：對敏感族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。 紅色警示 影響：對所有族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。 資料來源：環境部 看更多 關閉 區空氣品質指標（AQI）預報，預報指出，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積。

環境部上午10時30分的觀測資料也顯示，目前北部已經有零星空氣品質測站達到橘色或紅色警戒等級，中部、南部則有多個測站空氣品質已經不佳。

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預報指出，今天北部、雲嘉南、高屏地區及金門空氣品質為紅色警示等級，而竹苗、中部地區及馬祖為橘色提醒等級，中部地區也有短時間會達紅色警示等級，主要污染物都微細懸浮微粒（PM2.5）。

因應空氣品質不佳，相關縣市已陸續成立空氣污染防制應變指揮中心，積極執行各項應變，環境部也提醒民眾及敏感族群在228連假期間加強防範，並持續關注空氣品質變化。（編輯：林恕暉）1140228

空氣品質指標橘色、紅色活動建議 橘色警示 影響：對敏感族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。 紅色警示 影響：對所有族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。 資料來源：環境部