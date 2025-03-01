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大學博覽會北高同步登場 祭高額獎學金搶人才

2025/3/1 09:24
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（中央社記者陳至中台北1日電）由民間舉辦的2025大學暨技職校院多元入學博覽會，今天上午在台北、高雄2地同步登場，多所私立大學祭出高額獎學金爭取人才，香港、澳門多校也來台設攤，鎖定台灣優秀學子。

學科能力測驗成績日前揭曉，大學招生季展開，由旺旺中時媒體集團主辦的大學博覽會，今年度在台灣大學綜合體育館、高雄新光三越左營店同步展出，多所私立大學設置大型攤位，派出師生代表現場解說，期盼能吸引優秀學子入學，國立大學的攤位則相對低調。

世新大學今年特別在展區內設置綠幕攝影棚，邀請多名電視台主播校友與學子互動，還派出吉祥物「世新虎」和競技啦啦隊，讓民眾感受媒體趨勢。

少子女化衝擊大學招生，許多大學推出高額獎學金，吸引學子報考，例如淡江大學的「有蓮獎學金」，每年挑選成績優異且分發入學以淡江為私校第一志願的學生，一次頒發新台幣20萬元的獎學金。

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文化大學針對繁星推薦或申請入學的學士班新生，若學測成績4科達均標以上，第一學年可免學雜費，之後成績保持班上前20%，也能繼續免學雜費。

今年來台設攤的海外學校包含香港大學、香港浸會大學、香港教育大學、香港科技大學、香港恒生大學、澳門科技大學等。相關資訊可參考大學博覽會網站。（編輯：郭諭儒）1140301

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