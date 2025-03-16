加拿大取消消費者碳稅 彭啓明：台灣碳費持續進行

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（中央社記者張雄風台北16日電）加拿大新總理卡尼宣布要取消消費者碳稅。環境部長彭啓明表示，加拿大是針對化石燃料徵收碳稅，台灣並沒有類似的制度；台灣對於碳費的推動，仍將按原定時程持續進行。

加拿大原總理杜魯道（Justin Trudeau）已於當地時間14日離任，卡尼（Mark Carney）正式宣誓就任總理一職。

據多家外媒報導，卡尼表示，加拿大新政府將重點關注兩個主要優先事項，在美國關稅威脅面前保護加拿大勞動者利益和發展加拿大經濟。上任後第一件事，他將取消消費者碳稅，旨在減輕民眾經濟壓力。

環境部長彭啓明今天在臉書上表示，台灣對於碳費的推動，仍將按原定時程持續進行；對於高碳排產業的溝通與協助，也會持續加大力道說明。

彭啓明說明，加拿大在2019年施行的「溫室氣體污染定價法」，主要收費方式包括2項，一是燃料費，也就是對化石燃料徵收的碳稅，另外則是產業排放定價系統，此系統就非常類似台灣的碳費體系。

彭啓明說，目前卡尼宣布的，「是針對第一項燃料費中的碳稅要取消，其他並沒有！也就是類似我們針對高碳排業者碳費的制度，並沒有改變。」且台灣目前並沒有針對燃料徵收碳費。

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彭啓明補充，加拿大是聯邦制，有些省很積極、也有碳交易市場；台灣會持續保持關注，有適合在台灣推動的，或是可以台加合作的碳交易制度，都會加強參考。

彭啓明提到，卡尼當過加拿大央行行長，又被受邀到英國英格蘭擔任央行行長，在第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）期間主推淨零金融聯盟；期待卡尼以擔任過聯合國氣候行動與金融特使的經驗，能夠在全球碳定價與綠色金融上發揮定錨的力量。（編輯：張雅淨）1140316