使用健康苗1株獎勵5元 文心蘭投產無病毒率再提升

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）文心蘭是重要出口花卉。種苗場今天表示，為讓全國200多場切花栽培場使用無病毒花苗，除了擴大推動健康種苗檢測機制，且用1株健康苗獎勵業者新台幣5元，擴大健康種苗投產效益。

農業部農糧署統計，除了蝴蝶蘭，文心蘭也是台灣蘭花的重要出口花卉，並以網室生產的切花為主，年銷售量約4000萬枝，內、外銷比例為3比7，以出口占大宗；113年外銷量1190公噸、外銷值新台幣4.5億元，主要外銷日本。

農業部種苗改良繁殖場副研究員蔡瑜卿告訴中央社記者，文心蘭的生產流程從母本、組織培養場的組織培養瓶苗，到育苗場生產花苗，提供給切花栽培場產出花品上市，全程需要落實病毒監測，才能提升文心蘭切花品質。

她說，但是很多切花栽培場的花農自己育苗，為避免育苗跟栽種的切花交叉感染，91年起搭配農業部防檢署推動文心蘭健康種苗驗證制度，為母本、組培瓶苗檢驗病毒，並核發證書做起，逐年推廣後，到了110、112年左右，終於送到種苗場檢驗的樣品約300多件，無病毒率已有5成，透過檢驗機制，讓無病毒的苗才做投產。

蔡瑜卿說，113年再擴大推動健康種苗機制，稱之為2.0版，新增納入具備市場潛力的品種，例如「太陽之子」、「舞王」等也進行病毒檢驗，同時輔導業者將育苗空間與切花栽植空間區隔開，專業經營育苗場。

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此外，她說，加上搭配農業部國際事務司編列預算推動獎勵措施，只要育苗場、花農換用健康植株，1株可獲5元獎勵，藉此促進文心蘭的栽植苗株為無病毒率持續提升，品質也會再提升。國際事務司並說，獎勵今年會延續。

種苗場統計，目前已有3個育苗業者配合推動專業育苗場，將育苗場與栽植區域分開運作，以及有5處切花栽培場使用健康新植株栽培文心蘭上市。蔡瑜卿重申，希望更多文心蘭業者響應，提升整體花卉品質。（編輯：陳政偉）1140318