國北教大與德國魯爾大學合作 助力文教法律研究

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（中央社記者許秩維台北24日電）國立台北教育大學與德國魯爾大學簽署學術合作協議，將推動學生與教師互訪、合作研究計畫等，希望強化教育與法律領域的發展，提升國際學術研究量能。

國北教大今天發布新聞稿指出，國北教大與德國魯爾大學近日簽署學術合作協議，建立雙邊合作關係，盼深化雙方在研究、教學與文化交流等領域的合作關係。

國北教大校長陳慶和表示，魯爾大學法學院是德國頂尖的法律學術機構，擁有現代化的法律教育體系和國際化的學術環境，專注於跨學科研究，提供德國法、歐洲法、國際法以及IT法律等全面的法律教育。

陳慶和提到，國北教大文教法律研究所作為國內領航的文教法律研究機構，致力於法律制定、諮詢與推動，是國內重要的智庫；透過與魯爾大學法學院的合作，將強化師生的國際學術研究量能，提升法學素養及實務能力，對文教法律領域的學術研究與實務發展將帶來長遠助益。

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德國魯爾大學法學院教授安傑優（Jörg Ennuschat）指出，國北教大文法所的師長經常赴魯爾大學進行異地研究、訪談及學術交流活動，如今更透過正式合作關係得以深化；期待未來進一步促進兩校師生交流，讓國北教大學生能至魯爾大學進修或深造，開創學術合作新局。

國北教大說明，此次簽署的學術合作協議涵蓋學生與教師互訪、合作研究計畫及舉辦國際研討會等多項重要內容，未來兩校將積極落實合作內容，推動教育與法律領域的發展，提升國際學術競爭力。（編輯：管中維）1140324