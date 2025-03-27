研究隊跋涉6天攀樹測量 全台最高「大安溪倚天劍」等身照亮相

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）林試所與成大「找樹的人」團隊利用光達技術精準定位，2023年1月歷經6天跋山涉水、實地攀樹測量，完成84.1公尺、全台最高的台灣杉巨木「大安溪倚天劍」等身照拍攝，今天曝光。

台灣杉與紅檜、台灣扁柏、香杉、台灣肖楠，合稱為台灣針葉樹五木。

農業部林業試驗所召開「台灣第一高樹—大安溪倚天劍等身照」發表會。林試所副所長吳孟玲表示，找巨木並非願意花1年時間到處跑就能找到，需結合光達技術的林相分布、熱點等資料為基礎，加上國內外團隊合作才能成就，光達技術精準度約為1公尺，助益大。

「找樹的人」團隊、林試所副研究員徐嘉君說，為了拍攝這次對外發布的台灣杉巨木「大安溪倚天劍」等身照片，一開始從新竹進入，最終在台中完成拍攝，光達技術判讀為79公尺高，現場量測84.1公尺，為全台灣第一高。

她說，繼2017、2022年的合作，「找樹的人」團隊這次持續與澳洲The Tree Project團隊主持人皮爾斯（Steven Pearce）合作完成，因為他已是巨木等身照的第一人。

皮爾斯說，這次任務很困難，還冒險涉過暴漲、水流強勁的溪流，儘管自己很會游泳，但這已非游泳了。

皮爾斯並說，他來自澳洲塔斯馬尼亞，到過澳洲、紐西蘭、巴拿馬、美國西北、台灣等地拍攝巨木，這次運用空拍機懸吊攝影機作業，當相機升到最高80多公尺時，幾乎看不到相機，一切看起來簡單，做起來很困難，技術運用讓這次加速在2天完成拍攝，上次則要17天。

來台拍攝巨木數次，皮爾斯分享自己在家鄉的護樹經驗。他說，曾在塔斯馬尼亞努力許久，才讓官方宣布不可以砍鋸巨木；這次在台灣完成的任務，真的足以成為台灣人的驕傲，他非常羨慕台灣人有保護樹木的文化；他做這些事，為的是讓世人知道樹與森林有多美，進而愛護與保護。

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「找樹的人」團隊能精準到實地拍攝，仰賴光達技術。成功大學空間與測量學系教授王驥魁說，此技術可快速取得大面積的三維空間資料，從下方地面點到上方離地最高點的差距，可測出樹高，基礎資料來自經濟部地質調查及礦業管理中心與內政部地政司執行的全台空載光達技術拍攝資料。

他說，資料龐大，第1次結合網友協助完成判讀，第2次運用AI加速判讀，目前所知全台有941棵65公尺以上高度的巨木，另外也判讀確認台東本野山地區是全台巨木最密集地區，但發現全台10年消失46棵，以此推算200年會全數消失，原因目前不明，僅能推測有的長在陡坡，抓地力可能不夠倒了、消失，真正原因尚待研究。（編輯：管中維）1140327

影片來源：林業試驗所TFRI