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台灣最高樹大安溪倚天劍84.1公尺 專家攀樹拍120張照片拼等身照

2025/3/27 19:22（3/27 19:59 更新）
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農業部林業試驗所與成功大學「找樹的人」團隊利用光達技術精準定位，2023年1月歷經6天跋山涉水、實地攀樹測量，完成全台最高的台灣杉巨木「大安溪倚天劍」等身照拍攝，林試所27日舉行發表會分享。中央社記者楊淑閔攝 114年3月27日
農業部林業試驗所與成功大學「找樹的人」團隊利用光達技術精準定位，2023年1月歷經6天跋山涉水、實地攀樹測量，完成全台最高的台灣杉巨木「大安溪倚天劍」等身照拍攝，林試所27日舉行發表會分享。中央社記者楊淑閔攝 114年3月27日
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（中央社記者楊淑閔台北27日電）農業部林業試驗所今天發表84.1公尺台灣第一高樹「大安溪倚天劍」的等身照，大約使用120張平行高度實地拍攝的照片，一張一張拼起來完成，呈現台灣杉巨木的真實比例。

台灣杉、紅檜、台灣扁柏、香杉、台灣肖楠，合稱為台灣針葉樹五木。林試所與成功大學共同組成「找樹的人」團隊，2023年1月再度與澳洲The Tree Project 團隊主持人皮爾斯（Steven Pearce）合作，完成「大安溪倚天劍」巨木等身照拍攝，今天首度亮相。

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「大安溪倚天劍」的等身照是將實地拍攝的真實比例尺照片，一張一張拼起來而成。林試所副研究員徐嘉君指出，大約使用120張左右的照片。

林試所副所長吳孟玲說明，實際執行時，必須請巨木等身照專家等人慢慢爬到樹上，用平行的高度一張一張慢慢地拍攝再拼起來完成，所以才叫做等身照，過程很辛苦；前置作業還包含運用光達技術拍攝的巨木資料，進行樹木高度的判讀，才能找到巨木位置，然後跋山涉水到現場執行拍攝。（編輯：陳清芳）1140327

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「大安溪倚天劍」經研究人員確認是全台最高的樹。（圖取自林試所網頁tfri.gov.tw）
「大安溪倚天劍」經研究人員確認是全台最高的樹。（圖取自林試所網頁tfri.gov.tw）
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