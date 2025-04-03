早安世界》清明連假頭2天好天氣 5日起水氣增北部短暫雨
清明連假前2天好天氣 5日起水氣增北部短暫雨
中央氣象署表示，今明2天夜晚清晨偏冷，北部平地低溫約攝氏11度，白天高溫可回升至26至28度，要留意日夜溫差；連假後半段水氣漸增，北部、東半部逐漸轉為有局部短暫雨的天氣。另外，4日至7日西半部擴散條件差，PM2.5濃度上升，空氣品質多亮橘燈，局部地區短時間亮紅燈，外出請多留意。（看完整報導）
專題／0403地震週年走入花蓮 太魯閣傷痕累累 國家公園復原路漫長
2024年4月3日的強震重創太魯閣國家公園，加上後續豪雨颱風，災情堪稱開園38年來最嚴重的一次。太魯閣到天祥之間約20公里的立霧溪谷是太魯閣峽谷精華區段，也是地震、颱風災情最慘重區域。砂卡礑、布洛灣山月村、燕子口、錐麓斷崖、流芳橋、九曲洞等知名景點，雖陸續復建，但地景樣貌已與過去大不相同。災後一年，太魯閣復原了嗎？中央社帶您直擊現在的真實情況。（看完整報導）
中共軍演東海實彈射擊 國軍立即備戰操演應對
中共1日起對台軍演，國防部截至2日下午1時30分，偵獲共艦13艘、海警船10艘及山東號航艦編隊8艘，以及共機27架次，且共機數量持續增加。共軍在東海進行實彈射擊，未在台海周邊實彈射擊，國軍持續以立即備戰操演應對。（看完整報導）
緬甸地震曼谷大樓倒塌 泰國總理下令查中鐵十局所有工程建材
緬甸發生強震，距離震央1100多公里的曼谷也受波及，唯一一棟倒塌的大樓工程是由中國中鐵子公司中鐵十局承包。救援人員1日說，經掃描在瓦礫堆下偵測到70多個人或遺體，不過無法判定這70個人體影像的確切位置。泰國總理貝東塔下令調查所有中鐵十局參與的政府工程，確認建材是否合格。她指出，這棟大樓倒塌不只奪走人命，也重創泰國形象。（看完整報導）
富比世2025全球富豪榜馬斯克穩坐首位 廣達林百里蟬聯台灣首富
「富比世」雜誌1日公布2025年全球富豪榜，特斯拉和太空探索科技公司執行長馬斯克穩居首位，遙遙領先第2名的Meta執行長祖克柏和第3名的亞馬遜創辦人貝佐斯。輝達執行長黃仁勳排名第16。在這份榜單上的台灣3大富豪依序為第210名的林百里、第227名的鴻海創辦人郭台銘和第264名的鞋業集團宏福實業創辦人張聰淵。（看完整報導）
宏都拉斯與台斷交後白蝦出口崩盤 想重回台灣市場
宏都拉斯在2023年與台灣斷交後，中國並未依預期大量採購白蝦，這個產業在失去台灣市場之後近乎崩盤。宏都拉斯外交部長雷依納3月31日公開表示，宏都拉斯政府正重新尋求接觸台灣市場，以挽救受創的蝦類產業。「美洲廣播」報導，根據宏都拉斯全國養殖漁業協會數據顯示，和台灣斷交後短短兩年內，宏都拉斯白蝦出口暴跌67%，造成超過1萬4000名工人失業（看完整報導）
1歲男童染腸病毒亡 克沙奇B5型時隔10年再奪命
疾管署公布今年國內第3例腸病毒死亡病例，為南部1歲多男童，且是時隔10年再現克沙奇B5型奪命。男童3月上旬因抽搐及意識不清等症狀至急診就醫，發病第6天不幸死亡。今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，含3例死亡，分別感染伊科病毒11型3例及克沙奇B5型1例，其中2例為出生未滿1個月新生兒。（看完整報導）
影片／台灣文化躍上美國繪本 台裔金立葳施展童年魔法
42歲台裔美籍作家金立葳畢業於哈佛大學生化系，在麻省理工學院獲得認知神經科學博士學位；但她現在的身分是作家，奇幻小說曾登上紐約時報暢銷榜。她近年跨足童書繪本，「奶奶的山」描寫台灣祖母帶美國小女孩踏上返台旅程，用孩子眼光看見詩意台灣。（看完整報導）
大坌坑文化台灣最早新石器人群 北埔村8成保存完整
花蓮縣新城鄉北埔村一處工地發現少見的大坌坑文化層，年代涵蓋距今6000年至4300年。縣府文化局指出，大坌坑文化是台灣年代最早的新石器時代文化，範圍涵蓋台灣、澎湖，最有名的遺址位置在台南南科地區。目前推測大坌坑人應是來自海外，是一群帶著成熟製陶技術的海洋民族，晚期也發展出製造玉器、生產農業技術的人群。除了是台灣最早的新石器時代人群，也是目前學界公認最早的「南島語族」。（看完整報導）
方基墨過世享壽65歲 捍衛戰士冰人帥勁永存影壇
曾在「蝙蝠俠3」擔綱主角的好萊塢男星方基墨1日在加州洛杉磯過世，享壽65歲，生前力抗喉癌多年。方基墨的知名作品還包括在「門」詮釋創作歌手吉姆莫里森，在「捍衛戰士」中飾演呼號「冰人」的戰鬥機飛行員，與湯姆克魯斯飾演的「獨行俠」有亦敵亦友的關係。（看完整報導）
開箱老照片》盪竹鞦韆比賽
1987年4月3日，盪「竹鞦韆」比賽在嘉義市玄天上帝廟前廣場舉行，共有40多名選手參加這項傳統競賽。竹鞦韆堅韌無法彎曲，選手要運用腰力與巧勁擺盪，以橫桿格數計分，盪至最高一格即獲滿分。當地耆老表示，若能在30秒內盪到第4格，便有機會奪冠。（看完整報導）
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- 早安世界》清明連假頭2天好天氣 5日起水氣增北部短暫雨2025/04/03 07:48
- 2025/04/02 07:58
- 2025/04/01 07:48
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