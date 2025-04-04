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早安世界》川普關稅震撼全球台灣32% 總統：強力交涉維護國家利益

2025/4/4 07:33（4/4 07:57 更新）
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總統賴清德。（中央社檔案照片）
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川普關稅震撼全球台灣32% 總統：強力交涉維護國家利益

美國總統川普3日宣布以國家為基礎課徵「對等關稅」，其他國家對美國商品課徵多少進口稅，美國就回敬約一半的關稅。其中台灣美關稅稅率被認定為64%，美國因此對台課徵32%關稅。總統賴清德表示，對等關稅政策並未能合理反映台美間貿易結構的高度互補，和實質的貿易關係，已請行政院長卓榮泰和團隊在最短時間向國人做完整說明。行政院卓榮泰3日稍早表示已請相關單位盤點關稅不合理之處，並向美國貿易代表提出嚴正交涉。外界高度關注對等關稅如何計算，中經院院長連賢明表示，美國有獨到的計算方式，「簡單又粗暴」。（看完整報導

美國超預期對等關稅出爐 台灣電子代工大廠影響一次看

美國總統川普宣布對台灣課徵32%對等關稅，衝擊台灣供應鏈。專家分析，這項政策迫使企業將產能轉回美國，思考回美國製造的選項。台灣電子代工大廠，包括鴻海、廣達、仁寶、緯創、和碩、英業達，勢必要針對AI伺服器組裝啟動美國製造策略。由於美系雲端服務主要供應商（例如亞馬遜AWS、微軟Azure、Google Cloud）需求高，AI伺服器後段組裝將最先遷往美國。（看完整報導

5、6日水氣增北部防短暫雨 下週升溫南部上看31度

氣象署表示，4日天氣相對穩定，清明連假最後兩天5日和6日水氣增加，北部、東半部及恆春半島、中南部山區局部出現短暫雨的情況逐日增加。6日白天北部高溫約攝氏23、24度，下週起氣溫將再攀升，各地感受舒適偏暖，北部高溫約25至28度，南部可達31度左右。（看完整報導

國安人士：中共對台認知戰增謀獨標籤 長臂管轄加劇

國安人士指出，中共今年對台工作重點是擴大對台統戰，分3個層面，包括中共將透過紀念「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，強調是共產黨打贏抗日戰爭，搶奪抗戰與二戰勝利話語權；推動刪修台灣法律兩岸人民關係條例當中的「吳斯懷條款」，為台灣卸任官員訪中解套；以及擴大台灣民眾赴中旅遊交流以進行統戰。同時，中共雖仍聚焦「疑美論」、「疑賴論」及「失敗論」3主軸，但已出現新一波「綠恐謀獨」論述，試圖將台灣貼上挑釁者的標籤，跨境鎮壓的情況恐更為嚴重。（看完整報導

網路投資詐騙廣告氾濫 金管會：累計蒐報逾7.9萬件

金管會證期局公布，自2023年啟動投資詐騙廣告蒐報機制起，截至今年2月底止，網路投資詐騙廣告達7萬9952件，其中Meta（臉書）累計蒐報6萬1851件、Google累計蒐報1萬8101件。2月單月蒐報就有4596件，創近7個月新高。（看完整報導

緬甸地震釀逾3000死 軍政府宣布停火以利救災

緬甸日前發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）的地震，數以千計建築物倒塌、橋樑斷裂、道路扭曲變形，傷亡人數已超過3000人。反抗軍政府的武裝組織先前已片面宣布停火，軍政府2日表示，停火將持續至4月22日，若反抗組織重整旗鼓，軍方將採取必要措施。（看完整報導

尼坦雅胡遭通緝仍出訪匈牙利 總理奧班宣布退出國際刑事法院

國際刑事法院（ICC）去年以涉嫌戰爭罪與危害人類罪為由，對以色列總理尼坦雅胡發布逮捕令。匈牙利總理奧班隨後向尼坦雅胡提出訪問邀請，並表示不會執行逮捕令。尼坦雅胡2日抵達匈牙利後，奧班宣布退出國際刑事法院，這是2023年以哈戰爭以來，尼坦雅胡首次訪問歐洲。ICC表示，即使退出，匈牙利仍有「義務」與其合作。（看完整報導

木村拓哉讚鳳梨酥驚為天人的美味 有望在台拍YouTube影片

日本影星木村拓哉近日為了代言活動，睽違7年來台。他2日出席代言記者會時表示，上次拍攝廣告時收到台灣團隊送的鳳梨酥，「覺得驚為天人，好吃到不行」，很感謝台灣粉絲會飛到日本看他演出，在日本發生災難時，台灣也會非常熱情、溫暖的幫助。從2023年開設個人YouTube頻道的他也分享，希望透過頻道與大家近距離互動，在台灣還有一些時間，請粉絲敬請期待。（看完整報導

台灣首例長須鯨擱淺 海面空拍、龜山島搶灘完整紀錄

3月初時有民眾在龜山島北側龜首湖岸際，發現1頭大型鯨豚擱淺。中華鯨豚協會表示，已確認牠是世界第2大的海洋哺乳類動物長須鯨，是台灣擱淺史上第1例有完整個體的長須鯨。長須鯨的體型僅次於藍鯨，成熟個體的體長可達22至23公尺，被世界自然保護聯盟（IUCN）瀕危等級列為「易危」物種。（看完整報導

專訪／花蓮地震救人「希臘英雄」患PTSD 走出陰霾盼協助重建

花蓮0403地震屆滿一周年，當時受困太魯閣的希臘籍台灣女婿Dimitris Belbas受中央社採訪談到，地震後他罹患創傷後壓力症候群，每當談起地震，整個人就會被拉回到當時的痛苦情緒。後來他求助心理諮詢、減少工作出差、把時間留給家人後才漸漸復原。他表示，對親身經歷那場地震的人而言，恐懼從未真正離開，「或許我們該試著想想，能用什麼方式幫助（花蓮）」。（看完整報導

開箱老照片》台灣網球開路先鋒張晴玲

網球名將張晴玲出身網球世家，她在民國54年赴日深造，屢次奪得日本地區與全國賽事冠軍；民國59年她在溫布頓網球錦標賽亮相，打破台灣近30年未曾參與國際賽事的局面，隨後又相繼征戰法網、美網等賽事，為台灣網球打開全新篇章，是台灣首位女子職業網球選手，也是最早出戰國際級賽事的球員。（看完整報導

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