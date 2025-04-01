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早安世界》台積電根留台灣 高雄1.5兆2奈米新廠預計下半年量產
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早安世界》台積電根留台灣 高雄1.5兆2奈米新廠預計下半年量產

2025/4/1 07:48（4/1 07:59 更新）
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台灣積體電路製造股份有限公司31日在高雄廠舉行「2奈米擴產典禮」，為2奈米先進製程建廠與擴產重要里程碑，也宣示台積電先進製程根留台灣決心。中央社記者董俊志攝 114年3月31日
台灣積體電路製造股份有限公司31日在高雄廠舉行「2奈米擴產典禮」，為2奈米先進製程建廠與擴產重要里程碑，也宣示台積電先進製程根留台灣決心。中央社記者董俊志攝 114年3月31日
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台積電高雄晶圓22廠投資逾1.5兆元 預計下半年量產2奈米

台積電31日在高雄舉辦2奈米擴產典禮，執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，台積電2奈米量產後，前2年客戶委託設計定案數量將會超過3奈米同期表現，並在量產5年內驅動全世界約2.5兆美元的終端產品價值。高雄晶圓22廠全期投資將超過新台幣1.5兆元，加計南科晶圓18廠投資1.86兆元，台積電合計將投資3.36兆元，在南台灣打造全球最大的半導體製造服務聚落。（看完整報導

今天中部以北仍偏濕冷 清明連假各地回暖南部高溫上看30度

氣象署表示，4月1日中部以北仍偏濕冷，平地低溫約攝氏13 、14度，南部和花東地區約17、18度，局部地區仍可能有10度左右或以下的低溫。2日白天起逐漸回溫，清明連假北部高溫約25、26度，中南部上看30度，連假前2天天氣相對穩定、後2天多雲偶有局部短暫雨。（看完整報導

股匯雙殺 台股重挫906.99點創單日第4大跌點 新台幣改寫逾9年新低

美國將在4月2日實施對等關稅，美股重挫，台股連動，31日收盤大跌906.99點，為單日第4大跌點；台積電領跌，尾盤爆出1.29萬張大量，終場下跌42元，收在910元，市值蒸發近新台幣1.09兆元。新台幣兌美元以33.13元開出後，匯價旋即下挫，貶破33.2元價位，最低觸及33.224元、重貶1.27角，收盤收在33.182元，盤中與收盤同創逾9年最低價。（看完整報導

陸配小微未依限期離境 移民署：將強制出境

陸配小微和恩綺因涉武統言論，遭移民署廢止居留權，並限3月31日前離境。恩綺31日下午已搭機離開台灣，在社群媒體上以「小微」為名的趙姓女子則仍在台灣，移民署表示，「小微」未在限期內離境，將依法執行強制出境。（看完整報導

立院藍白延長核電廠運轉案送協商 採舉手表決會議紀錄不留名

立法院教育及文化委員會3月31日審查核子反應器設施管制法第6條條文修正草案，內容是將核電廠運轉執照有效期間最長40年，延長為60年。民進黨立委以社會無共識為由，要求停止審查，但因人數不敵藍白而失敗。最後藍白以人數優勢，通過將條文保留送協商。會議中民進黨立委多次提出點名表決均遭否決，質疑藍白「敢做不敢當」，國民黨立委指開會都有錄影，「舉手一清二楚」，批民進黨鬧事。（看完整報導

金管會准新新併 合併基準日後更名台新新光金

金管會31日宣布，同意台新金與新光金的換股合併案，合併後台新金為存續公司、新光金為消滅公司，並從合併基準日起更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。合併後的「台新新光金」將成為台灣第4大金控，總資產規模達8.43兆元，僅次於國泰金、富邦金與中信金。（看完整報導

緬甸地震救援工作複雜 長年內戰、軍政府紀錄不良加劇苦難

緬甸28日發生規模7.7強震，一夕之間成為國際焦點。1948年脫離英國獨立後，緬甸飽經割據、戰亂，大部分時間都直接或間接由軍方統治，長期隔絕於國際社會之外。緬甸軍政府自2021年政變後大力打壓媒體報導自由，地震發生後，也拒絕讓國際媒體進入採訪，使得外界更難了解災區真實狀況。（看完整報導

川普誓言即將宣布大規模關稅計畫 可能採取措施一覽

美國總統川普預料將在4月2日宣布大規模關稅計畫，主要將針對對美國有持續貿易逆差的國家採取行動。分析師預計，這些措施可能影響約15%的美國貿易夥伴。川普也可能在4月2日公布更多針對特定產業的關稅。先前他曾揚言計劃針對銷往美國的藥品、半導體和木材徵收關稅。（看完整報導

金秀賢記者會含淚致歉 為韓劇「淚之女王」否認與金賽綸戀情

已故女星金賽綸家屬指控金秀賢在女方未成年時與她交往，並公開多張親密照與兩人對話紀錄。事發21天後，金秀賢召開記者會聲淚俱下地重申他是在金賽綸成年後才與她交往，金賽綸酒駕出事時，兩人已經分手，且她正在和他人交往，說他逼死金賽綸不是事實。他也解釋，一開始之所以否認與金賽綸的戀情，是不想給正在播出的韓劇「淚之女王」帶來損害。這場記者會不開放媒體提問，只有金秀賢單向發言。（看完整報導

林智勝引退賽9月5日起大巨蛋連3場 喊話享受場上每個時刻

中職味全龍隊林智勝31日舉辦引退記者會，他說，其實過去4年球季結束一直在想退役這件事，不過每當休賽季自主訓練狀態不錯，都讓他打消念頭、選擇再戰一季，直到去年隨隊勇奪二軍總冠軍後，才下定決心高掛球鞋。林智勝的引退賽將於9月5日至7日在台北大巨蛋舉行，他不改幽默個性笑說，很擔心坐不滿，甚至提議要唱歌催票。（看完整報導

開箱老照片》澎湖魯賓遜歐及

澎湖人歐及生於1899年，約30歲時隨日籍漁船前往帛琉捕撈鐘螺。因越境打撈，漁船被日軍扣留，船長拋棄船員返回日本，將歐及獨自留在當時由日本統治的帛琉。歐及曾寫信回澎湖，但沒有取得聯繫，只好在帛琉靠打魚、砍柴、製鹽維生，逐漸融入當地。1977年，年近80的歐及終於搭機返台，結束長達半世紀的流浪生涯。（看完整報導

Podcast》跑遍全台灣演布袋戲 王英峻砍掉重練「叫我第一名」

作為中部地區代表性的掌中劇團，「聲五洲」堅持下鄉演出，巡迴各地廟會、慶典、祭儀，宛如百年前跑江湖的布袋戲班重現，深受民眾喜愛。本集文化普拉斯走到戶外，邀請您跟著鏡頭一同看見布袋戲的轉變。（收聽Podcast

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早安世界》今各地仍濕冷 清明連假天氣穩定逐日回溫
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