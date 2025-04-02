早安世界》中共對台軍演出動71軍機25船艦 國防部嚴密監控
中共對台軍演出動71軍機25船艦 國防部嚴密監控
共軍東部戰區1日上午無預警宣布對台軍演，聲稱這是對台獨勢力的「嚴重警告和有力遏制」。總統賴清德第一時間指示國安與國防相關單位掌握狀況，並嚴厲譴責中國持續軍事挑釁、海上灰色地帶襲擾等單邊行徑。國防部偵獲中共71架次軍機、包含山東號航空母艦編隊作戰艦艇8艘在內共21艘軍艦、4艘海警船在台海周邊、西太平洋實施操演，國軍已執行「立即備戰操演」，現階段仍以常備部隊戰備兵力，執行相關應處，防制共軍可能封鎖或是由演轉戰的後續行動。外交部呼籲中國立即停止無端軍事挑釁；美國在台協會表示正密切關注中國在台灣周圍的軍事活動，並說中國沒有理由進行不負責任的威脅與軍事壓迫。（看完整報導）
中共軍演之際中國男子偷渡金門被捕 法院裁定羈押
海巡署金馬澎分署1日查獲中國籍鄭姓男子企圖偷渡入境，金門地方法院裁定羈押。偷渡案件恰巧在中國發布軍演前發生，行政院海委會主委管碧玲指出，中國軍演、聯演時幾乎都會有小目標偷渡，不排除男子與軍演具有關聯性，或者就是軍演一環。國防部表示，偷渡、假訊息，或宣稱海警要在特定海域執法登艦等手段，依據不同比重有其指標，國軍將依照比重核對因應。（看完整報導）
移民署強制出境 陸配小微搭機離台
陸配小微因發布影片涉呼應中共武統威脅，遭移民署廢止居留許可，又未依限期離境，移民署1日予以遞解出境，小微最後是在移民署人員的戒護下抵達機場，搭乘下午2時10分飛往廣州班機，成為近期因同樣理由遭到驅逐的第3名在台陸配。移民署表示，針對違法個案，絕對依法嚴查，堅毅執法，沒有妥協的空間。（看完整報導）
清明連假先乾後濕 北部3日低溫探11度日夜溫差大
氣象署表示，2日受大陸冷氣團影響，各地早晚仍冷，北部及東北部白天偏涼，中部以北低溫攝氏12、13度。清明連假頭2天須留意日夜溫差，3日白天北部高溫可達25度，4日回升到27度，5日水氣偏多，高溫維持25、26度左右。（看完整報導）
百日咳家庭群聚女嬰媽媽曾祖母確診 國內累計11例6年新高
國內新增2例百日咳確診病例，個案為3月20日確診的南部2個月大女嬰同住接觸者，衛福部研判為家庭群聚感染。今年累計11例百日咳確定病例，病例數為6年同期最高，其中包含4起家庭群聚。疾管署發言人羅一鈞提醒，百日咳初期症狀與感冒類似，若有久咳不癒狀況，要將百日咳列為可能性之一，接種疫苗是最有效的預防方法。（看完整報導）
推動照顧不離職 洪申翰：讓育嬰假以「日」請休
勞動部長洪申翰接受中央社專訪表示，他身為30、40歲出頭世代，理解許多同年齡區間的勞工面臨兼顧家庭照顧與職場的難題。許多新手爸媽勞工反映，育嬰留職停薪請假不夠彈性，擔憂影響職涯發展，民間團體也多次疾呼盼政府能以「日」、「小時」為單位請假。勞動部去年曾試辦彈性育嬰假，將汲取過去經驗，提出更好的方案。他坦言以「日」請休不容易，但勞動部會朝這個目標研擬政策，近期提出相關方案。（看完整報導）
罷免涉偽造或死亡連署 中選會向最高檢告發19案
中選會表示，針對各罷免案有提議前死亡、偽造等案件，已依法向最高檢察署告發19件，其中立委罷免案16件、縣市長罷免案1件、縣市議員罷免案2件。因各罷免案提出提議人名冊的時間、需補提等狀況不同，中選會將分批告發，不會有差別待遇。（看完整報導）
區桂芝央視受訪惹議 北一女公告禁教職員接受中國官媒採訪
台北市立第一女子高級中學教師區桂芝，日前接受中國官方媒體中央電視台訪問，批評總統賴清德將中國定調為境外敵對勢力，讓她「不知道如何面對中國親人」。北一女校長陳智源1日對師生發布公告表示，北一女校風自由民主，包容多元意見並尊重不同立場，但考量兩岸政治關係緊張，為避免不必要困擾，即日起禁止教職員工接受中國官媒採訪。（看完整報導）
尹錫悅彈劾案4日宣判開放直播 若通過就免職
南韓憲法法院將在4日宣判總統尹錫悅彈劾結果，當天開放電視台直播及一般民眾旁聽。若法院判決通過彈劾，尹錫悅將被免職，韓國會在宣判後60天內舉行新的總統大選；若駁回彈劾案，尹錫悅立即復職。憲法法院目前有8位大法官、1席懸缺，根據南韓憲法，須有至少6位大法官同意才能判決尹錫悅解職。這個彈劾案審理時間比預期來得長，外界預測大法官內部意見分歧，而一個月的判決時間加劇了執政黨與在野黨之間的對立。（看完整報導）
緬甸未接受台灣馳援 人權觀察：不應拒絕任何救援
緬甸3月28日規模7.7（芮氏規模8.2）強震迄今已造成2719人罹難，台灣林氏夫妻在瓦城遇飯店倒塌，受困太太經過多日搶救未能救出身亡，是地震發生以來已知唯一罹難的台灣人。近日有多國搜救隊前往緬甸協助救援，台灣也向緬甸政府表示願派遣搜救隊協助，但最終未獲同意。人權組織「人權觀察」指出，軍政府雖表示歡迎一切援助，但台灣搜救隊卻被拒絕入境，根據國際人道法，緬甸軍方不應以任何理由拒絕救援行動。（看完整報導）
開箱老照片》默劇大師箱島安
日本默劇大師箱島安有著日本文學涵養與能劇功底，曾學習西方現代舞的他，默劇作品結合東西方表演藝術，以精練的動作在沉默中訴說千言萬語，將紛亂的思緒轉化為手勢與動作，透過肢體讓觀眾感受具象物體。他在民國70年應邀來台演出，啟發了當時協助他的劇坊坊主金士傑，對台灣的表演藝術影響深遠。（看完整報導）
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- 早安世界》中共對台軍演出動71軍機25船艦 國防部嚴密監控2025/04/02 07:58
- 2025/04/01 07:48
- 2025/03/31 07:14
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