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北京籲舉報台獨同夥 美斥為挑釁行為侵蝕台海現狀
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早安世界》今各地仍濕冷 清明連假天氣穩定逐日回溫

2025/3/31 07:14（3/31 07:59 更新）
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圖為家長帶著小朋友在台北市河濱公園騎腳踏車。（中央社檔案照片）
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今各地仍濕冷 清明連假天氣穩定逐日回溫

氣象署表示，3月31日清晨仍然偏冷，各地都可能降雨，局部地區恐有大雨。至於4月3日星期四開始的清明節4天連假，預料將有穩定的天氣，各地高溫可回升到20度以上。4月7日之後可能有另一波鋒面和水氣將影響台灣的天氣，但仍有不確定性，須再觀察。（看完整報導

緬甸地震台灣人受困瓦城飯店 國內搜救隊解除待命

緬甸28日發生規模7.7地震，造成建築物倒塌、機場等基礎設施受損，當局證實，這起地震已造成約1700人喪生。1名台灣婦人仍受困緬甸中部城市瓦城的長城飯店，緬甸台商總會秘書長羅振華表示，瓦城災情嚴重，需要救援者太多，救援隊人手不足。外交部表示，交通通行後，駐緬甸代表處將派員參與救援及慰問。消防署30日晚間表示，前進緬甸部署的國際搜救隊伍已有13支，另有13支隊伍在動員中，總救災量能足以因應，在地震於28日下午發生後便準備出發參與救援的台灣搜救團隊解除待命。（看完整報導

記者在現場／緬甸地震泰國曼谷大樓倒塌 救援團隊和時間競賽

緬甸發生強震，距離震央1000多公里的曼谷也受波及，一棟興建中大樓倒塌，搜救工作30日進入第3天，截至下午已知有11人死亡，18人受傷，76人失蹤。泰國副總理阿努廷表示，抱著希望和時間賽跑進行搜救工作，並正在調查大樓倒塌原因。（看完整報導

華郵：美國重新調整軍事戰略 著重遏制中國奪取台灣

華郵今天報導，根據一份機密的內部指導備忘錄，美國國防部長赫格塞斯已重新調整華府軍事戰略，著重遏制中國奪取台灣的行動及強化本土防衛。赫格塞斯這項備忘錄特別之處在於，把台灣恐遭入侵視為唯一必須優先考量的情境，高於其他潛在危險。（看完整報導

美日防長會談留意共軍動向 強調台海和平穩定重要性

日本防衛大臣中谷元與美國國防部長赫格塞斯30日在日本防衛省（國防部）舉行會談。這是赫格塞斯1月就任後首度與日本防衛大臣舉行面對面會談，兩人共商區域局勢，留意包含台灣周邊情勢在內的共軍動向，並強調台灣海峽和平穩定的重要性。赫格塞斯表示，日本是不可或缺的夥伴，協助華府在台灣海峽等地區建立嚇阻力量。（看完整報導

韓國史上最大野火 疑56歲男子掃墓點火燒樹枝釀災

韓國近日十多處野火延燒，奪走30條性命，並吞噬4萬8000多公頃的森林，是韓國有紀錄以來最嚴重的大火。慶尚北道義城是重災區，當地官員表示，一名56歲男子22日清理祖父母的墳地時，疑似試圖用打火機清祖墳上方的樹枝，意外引發火災。（看完整報導

北京興起「女性空間」 書店、創意基地成思想交流新場所

2015年「女權五姊妹」被捕後，在中國關於性別、女性權益活動都遭到限制，而「女性空間」提供交流性別議題知識的場所。北京近年來有不少的「女性空間」，將女性集合起來，透過互相稱讚、認識，提供情緒價值，又或是打造書店、創業基地，為關注性別議題的女性提供知識與議題交流的空間。（看完整報導

北高最多可漲至1720元 高鐵：票價調整須整體評估報董事會討論

去年交通部核定高鐵的基本費率從每人每公里4.313元調高為4.551元，今年基本費率雖然維持，但票價仍有調漲空間，北高票價可從現行1490元調漲至1720元。高鐵回應，票價是否調整，將進行整體評估後，報請董事會討論決定。（看完整報導

台灣食品搶進美國市場 專賣店名諧音「愛台灣」

台商吳玉山從科技業轉換跑道，在美國經營台灣食品通路，29日在洛杉磯郊區開設加州第4家分店，取名iTaiwan，諧音「愛台灣」。iTaiwan以茄芷袋為商標，進口台灣零食、泡麵、冷凍食品、飲料等產品販售。隨著台積電擴大在亞利桑那州的投資，吳玉山把鳳凰城地區視為下一個展店目標，盼把更多台灣食品推向美國。（看完整報導

洋基開賽3球3響轟出歷史 賈吉單場3發包括滿貫彈

紐約洋基新打線29日在本球季開賽時寫下MLB紀錄，3名MVP打者高史密特、貝林傑、賈吉首局連續3球均轟出全壘打，賈吉更單場擊出3發全壘打，包括1記滿貫砲，全隊最後在隊史首次的單場9轟支援下，以20比9大勝密爾瓦基釀酒人。（看完整報導

開箱老照片》千島湖事件

1994年3月31日，一團台灣旅客在浙江淳安千島湖搭船遊湖時，遭遇搶劫集團，在船艙內被燒死，共32人不幸身亡。李登輝總統於4月9日首度公開抨擊中共處理千島湖事件的不當。4月17日，中共一反過去強調此案只是單純意外事件的說法，首度承認千島湖火燒遊艇事件是一樁經過策畫的「謀殺、劫財兼毀屍滅跡」行為，並逮捕了3名嫌犯。（看完整報導

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