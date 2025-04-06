早安世界》總統邀資通訊產業座談因應美關稅 業界認同不急掀牌
總統邀產業座談因應美關稅、布局中長期戰略 業界認同不急掀牌
美國總統川普宣布對台課32%關稅後，總統賴清德5日在官邸與十多位資通訊業者座談，包含鴻海集團董事長劉揚偉、宏碁集團創辦人施振榮、和碩集團董事長童子賢等人。據轉述，與會者贊同政府就手上籌碼談判，不急著掀牌，先提出產業安心方案，謀定而後動。6日賴總統將邀集傳產與中小微型企業代表等，進行第二場企業座談。（看完整報導）
知情人士：已派員赴華府交涉 將加大關稅談判力道
金融時報4日報導，中國升高對台軍事施壓之際，台灣國安會秘書長、前外交部長吳釗燮率團訪美，與川普政府官員進行「特殊管道」下的秘密對話。而在美國宣布實施對等關稅後，總統賴清德曾表示將與美方強力交涉，金融時報報導引發關注台灣是否已派員赴美交涉。知情人士證實，政府已派員赴華府針對對等關稅議題進行交涉，且會增加談判方案內容與加大談判力道。（看完整報導）
川普揮關稅大刀 看懂歐亞可能反制手段、對美國自身衝擊
美國總統川普2日宣布的關稅震撼全球，美媒分析，中國4日率先公布反擊措施，預料歐盟與亞洲在權衡的同時後續也將有所回應，關稅大刀既把盟友推往對手一方也不利共和黨選情。美國智庫「卡托研究所」根據世界貿易組織2023年的貿易加權平均關稅稅率資料分析，大多數國家真正對美關稅不到川普所指控的1成。華盛頓郵報報導，川普無視於政府機構提出的關稅計算公式，全憑直覺選出一個簡單的公式，並在宣布前不到3小時才敲定計算關稅公式。（看完整報導）
關稅風暴來襲台股恐迎黑色星期一 國安基金嚴陣以待
美國總統川普宣布對等關稅後，國際股市慘遭血洗，美國股市4日再以暴跌收盤，創連兩天超過1500跌點的新紀錄，總計約新台幣198.6兆元市值蒸發。台灣股匯市清明連假休市2個交易日後，7日恐迎來沉重賣壓，外界關注台股是否能守住兩萬點，金融部會繃緊神經、嚴陣以待，國安基金必要時也將召開臨時委員會。（看完整報導）
今日西半部雨勢稍緩 連假後水氣多10日防大雨
中央氣象署指出，清明連假最後一天西半部平地雨勢稍緩，低溫變化不大，白天高溫比5日回升。氣象署預測，7日至11日白天受華南雲系東移及鋒面影響，水氣多、天氣不穩定；溫度方面，各地低溫變化不大，高溫可望回升。（看完整報導）
清明連假收假日 國道13路段易塞國5車流量最大
高公局預估6日國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。國道有13路段易壅塞，以國道5號北向車流量最大，高公局建議西部國道北向的用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人於上午9時前出發。（看完整報導）
美商務部長：川普將把晶片製造業從台灣移回美國
美國總統川普宣布全面開徵全球關稅後，商務部長盧特尼克表示，半導體沒有涵蓋在川普2日宣布的10%全面基準關稅或個別對等關稅中，但之後將成為課稅的目標。他也提到，政府的策略是提高國內工廠生產，包括把半導體製造業從台灣移回來。（看完整報導）
「戴維森窗口」成關鍵年分 漢光軍演想定2027共軍犯台
國軍今年度重要軍演「漢光41號」演習，以中共灰色地帶侵擾與2027年共軍犯台可能行動為想定發展基礎，呼應美方「戴維森窗口」。學者蘇紫雲指出，2027年是中國領導人習近平將進入第4任期、中國人民解放軍建軍百年，以及習近平推動解放軍軍改的第12年，這些事件是習近平在政治、軍事層面可能採取冒險行動的節點，因此國軍將演習想定為2027年，具有風險管理的意涵，透過演習找出在軍購和兵力整建需要加強的項目。（看完整報導）
張瑋麟投入加拿大聯邦選舉 可望成首位台裔國會議員
加拿大正在進行聯邦大選，初入政壇的台裔候選人張瑋麟在大溫哥華地區本拿比中央區（Burnaby Central）代表聯邦自由黨參選，挑戰加拿大新民主黨黨魁駔勉誠。由於目前自由黨氣勢大好，有民調預測現任議員加拿大第3大政黨新民主黨黨魁駔勉誠很可能輸給張瑋麟。假如張瑋麟成功當選，將成為加拿大史上首位台裔國會議員。（看完整報導）
自閉症畫家李柏毅赴羅馬參賽水上芭蕾 勇奪亞軍會場國旗飄揚
知名自閉症畫家李柏毅5日代表台灣在羅馬參加「多元共融雙人水上芭蕾世界盃」，勇奪第2名，他特別以布農族音樂與原民服飾參賽，盼社會更尊重身心症患者與多元文化。李柏毅在1歲半時被診斷患有重度自閉症，美國與台灣的醫生曾宣告他這輩子都不可能融入社會、過正常生活，但他與母親攜手努力，在繪畫、游泳、音樂等領域開創精彩人生。（看完整報導）
開箱老照片》韓德瑋與大行折疊式自行車
折疊式自行車常俗稱「小折」，曾在台灣流行一時，其中由韓德瑋創立的大行（DAHON），是許多人熟悉的廠牌之一。韓德瑋是雷射科學家，原任職於美國休斯飛機公司，1973年石油危機爆發後，他利用公餘時間投入研發便於攜帶的折疊式自行車，1982年韓德瑋在美國創立大行公司，並發表第一台韓氏折疊式自行車，重量約為10公斤，折疊僅需15秒。（看完整報導）
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- 早安世界》總統邀資通訊產業座談因應美關稅 業界認同不急掀牌2025/04/06 07:36
- 2025/04/05 07:53
- 2025/04/04 07:33
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