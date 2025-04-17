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南投99歲翁擺脫輪椅度日 增生治療助拄杖重新走路

2025/4/17 17:42（4/17 18:01 更新）
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南投一名99歲老爺爺因髖關節退化性關節炎幾乎需依賴輪椅，經增生治療明顯減輕疼痛、逐漸恢復肌力，從需輪椅改善至可自行使用拐杖走路，讓老爺爺相當感謝醫療團隊。（南投醫院提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年4月17日
南投一名99歲老爺爺因髖關節退化性關節炎幾乎需依賴輪椅，經增生治療明顯減輕疼痛、逐漸恢復肌力，從需輪椅改善至可自行使用拐杖走路，讓老爺爺相當感謝醫療團隊。（南投醫院提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年4月17日
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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）南投一名99歲老爺爺因髖關節退化性關節炎幾乎需依賴輪椅度日，經增生治療明顯減輕疼痛、漸恢復肌力，情況改善至可使用拐杖走路，老爺爺很滿意並致謝醫療團隊幫助。

衛生福利部南投醫院今天發布新聞稿表示，99歲康姓老爺爺因髖關節退化性關節炎，長期疼痛與行動不便需依賴輪椅，經南投醫院復健科醫療團隊評估，並接受增生治療，老爺爺行動能力顯著改善，現已能依靠拐杖行走，他向醫院感謝說：「原以為只能坐輪椅度過晚年，沒想到治療後可重新站起來、拿拐杖走路。」

南投醫院復健科主任周建文說，患者過去因年齡因素與關節退化，導致髖關節劇烈疼痛、行走困難，日常活動受限，就醫診斷為髖關節退化性關節炎，經詳細評估病情與身體狀況，建議施行增生治療，以促進關節修復、減輕疼痛並恢復功能。

周建文表示，髖關節炎是常見退化性關節疾病，主因關節軟骨磨損導致疼痛、僵硬，甚至行動困難，傳統治療以藥物、復健及手術為主，但部分患者對藥物效果有限，或不適合手術。

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周建文表示，增生治療是注射富含生長因子治療物質，啟動患者自身修復機制，對於無法手術或對傳統治療無效的退化性關節炎患者，提供新治療選擇，康姓患者接受療程後明顯減輕疼痛、肌力逐步恢復，從原本幾乎需依賴輪椅，改善至可用拐杖行走。

周建文說，南投醫院引進高階肌肉骨骼超音波導引技術，能即時、清晰呈現髖關節周圍軟組織結構，精確定位病變區域，並輔助醫師進行注射治療，確保藥物或增生藥劑準確到達患部，大幅提升治療精準度與安全性，避免傳統盲刺可能風險。（編輯：陳仁華）1140417

#南投醫院
#衛生福利部
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