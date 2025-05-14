統測成績15日公告 下午2時開放網路查分服務

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（中央社記者許秩維台北14日電）114學年統一入學測驗成績單將於5月15日寄發，技專校院入學測驗中心將於當天下午2時開放查分系統，並公布各科原始成績的組距、平均成績、前標、後標、標準差等資料。

根據技專校院入學測驗中心資料，114學年四技二專統一入學測驗於4月26、27日舉行，有6萬6311人報名；114學年二技統一入學測驗於4月27日舉行，有6290人報名；統測成績可用於四技二專甄選入學、四技二專聯合登記分發、二技申請入學等入學管道。

技專校院入學測驗中心今天發布新聞稿指出，統測成績單將於5月15日寄發，集體報名者，成績單將郵寄至學校轉發考生；個別網路報名者，成績單則郵寄至考生通訊地址。

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考生如對成績有疑義，應於5月19日下午5時前上網申請複查，並於期限內繳費（每科複查工本費新台幣50元），複查結果將於5月23日下午5時起提供網路查詢，並於次日寄發複查結果通知書；若複查後成績異動，測驗中心將通知考生及成績使用單位。

測驗中心於5月15日下午2時開放查分系統，並公布各科原始成績的「組距」、「平均成績」、「前標」、「後標」及「標準差」等資料；四技二專統測成績單還會包含原始分數和原始級分，提供考生在各招生入學管道選填志願時參考。（編輯：管中維）1140514