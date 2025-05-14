加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
世界最窮總統穆西卡辭世 簡樸信念重塑烏拉圭民主格局
首頁 / 生活

統測成績15日公告 下午2時開放網路查分服務

2025/5/14 10:41（5/14 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為4月26日統測考生在考場把握時間複習考試科目。（中央社檔案照片）
圖為4月26日統測考生在考場把握時間複習考試科目。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北14日電）114學年統一入學測驗成績單將於5月15日寄發，技專校院入學測驗中心將於當天下午2時開放查分系統，並公布各科原始成績的組距、平均成績、前標、後標、標準差等資料。

根據技專校院入學測驗中心資料，114學年四技二專統一入學測驗於4月26、27日舉行，有6萬6311人報名；114學年二技統一入學測驗於4月27日舉行，有6290人報名；統測成績可用於四技二專甄選入學、四技二專聯合登記分發、二技申請入學等入學管道。

技專校院入學測驗中心今天發布新聞稿指出，統測成績單將於5月15日寄發，集體報名者，成績單將郵寄至學校轉發考生；個別網路報名者，成績單則郵寄至考生通訊地址。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

考生如對成績有疑義，應於5月19日下午5時前上網申請複查，並於期限內繳費（每科複查工本費新台幣50元），複查結果將於5月23日下午5時起提供網路查詢，並於次日寄發複查結果通知書；若複查後成績異動，測驗中心將通知考生及成績使用單位。

測驗中心於5月15日下午2時開放查分系統，並公布各科原始成績的「組距」、「平均成績」、「前標」、「後標」及「標準差」等資料；四技二專統測成績單還會包含原始分數和原始級分，提供考生在各招生入學管道選填志願時參考。（編輯：管中維）1140514

#二技
#統測
#四技二專
#測驗中心
延伸閱讀
統測國文寫作考「人際邊界」 引導思考親疏分際新五專學制138所技高參與 可銜接二技拿學士學位備審資料怎麼準備更吸睛 國立科大教務長分享訣竅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

103
更多編輯台推薦新聞：