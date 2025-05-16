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四技二專甄選入學 5/23前第一階段個別報名

2025/5/16 11:12
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（中央社記者陳至中台北16日電）攸關技專考生權益的114學年度四技二專甄選入學，於5月23日前辦理第一階段個別報名。須先在網路選填系科學程，繳交報名費後才算完成。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，通過甄選入學報名資格（含身分審查）的統一入學測驗考生，可於今天起到5月23日下午5時為止，透過網路報名四技二專甄選入學第一階段。

考生應配合就讀學校集體報名調查作業，完成第一階段集體報名；未參加集體報名的考生，則可透過個別報名方式，由考生自行辦理。

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如果採取個別報名，須先於網路1次完成選填並「確定送出」，由系統核計報名費。後續須依規定方式及期限繳交報名費，才算完成報名。如果重複做了集體及個別報名，將以集體報名登錄的資料為準。

為了讓考生熟悉第二階段報名（學習歷程備審資料上傳）系統操作流程，練習版系統將開放到6月1日晚上9時，考生可把握時間善加利用。（編輯：管中維）1140516

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