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平埔原住民族群身分法草案 原團指違平等轉型正義

2025/5/21 15:41（5/21 16:06 更新）
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行政院日前通過「平埔原住民族群身分法」草案，原民團體21日齊聚立法院前，認為草案企圖矮化未正名原住民族的民族權利，違背族群平等與轉型正義原則，並在記者會提出4點呼籲，盼各政黨立委能召開公聽會，與原住民面對面討論。中央社記者王騰毅攝 114年5月21日
行政院日前通過「平埔原住民族群身分法」草案，原民團體21日齊聚立法院前，認為草案企圖矮化未正名原住民族的民族權利，違背族群平等與轉型正義原則，並在記者會提出4點呼籲，盼各政黨立委能召開公聽會，與原住民面對面討論。中央社記者王騰毅攝 114年5月21日
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（中央社記者張雄風台北21日電）行政院日前通過「平埔原住民族群身分法」草案，原民團體今天表示，草案企圖矮化未正名原住民族的民族權利，違背族群平等與轉型正義原則。

原住民族委員會表示，會再討論適切回應平埔原住民族群需求的完整權利保障機制。

行政院15日院會通過「平埔原住民族群身分法」草案並將送請立法院審議。

包含凱達格蘭、道卡斯、巴布薩、巴宰、噶哈巫、西拉雅、大武壠、馬卡道、噶瑪蘭等多個族群代表今天齊聚於立法院前，認為草案企圖矮化未正名原住民族的民族權利，嚴重違背族群平等與轉型正義原則。

前原轉會委員、凱達格蘭族陳金萬表示，今天聯合全台各地的平埔族，是希望凸顯身分認證的問題；近期原民會預告的條文還是有很多問題，呼籲各政黨立委能召開公聽會，與原住民面對面討論。

南投縣噶哈巫文教協會總幹事潘仁和強調「我們不是其餘的人」，是身為原住民爭取原住民權利，不斷訴求復振平埔族的名字，也為了對得起祖先，呼籲各黨立委正視相關修法。

記者會中提出4項呼籲。反對另立「平埔族群」或「平埔原住民族群」權利體系，呼籲內政委員會進行修正或擱置此草案；第二，期待各黨黨團、立委依憲判意旨進行提案，以修正「原住民身分法」為優先考量。

第三，所有攸關族群權益的法律與政策改革，應建立在完整、平等尊重、具實質意義的參與機制之上，讓未正名原住民族群共同參與決策與討論；第四，反對任何殖民式修法，拒絕分化與矮化未正名原住民族群。

根據憲法法庭111年度憲判字第17號判決，要求行政機關保障原住民（族）身分認同權，於今年10月27日前完成立法或修法，訂定包含民族認定、身分要件及登記程序等權利保障。

原民會發布新聞稿回應，政府將基於憲法保障實質平等原則，針對平埔原住民族群政經、社會及文化等條件及需要，規劃平埔原住民族群權益保障措施，方能真正落實憲法判決意旨。

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原民會指出，有關「原住民族基本法」是否適用，或如何適用於平埔原住民族群，均應依其特殊背景與實際需求個別檢視與規範，以確保能反映不同族群的具體處境與權益需求。

原民會表示，將持續與各機關協力溝通，共同研議符合憲法判決精神，且能適切回應平埔原住民族群需求的完整權利保障機制。（編輯：管中維）1140521

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噶瑪蘭、巴布薩等多個原民族群代表21日聯合在立法院群賢樓外舉行記者會，以傳統儀式向祖靈溝通致意，並表達反對另立「平埔族群」或「平埔原住民族群」權利體系，呼籲立法院內政委員會進行修正或擱置「平埔原住民族群身分法」草案。中央社記者王騰毅攝 114年5月21日
噶瑪蘭、巴布薩等多個原民族群代表21日聯合在立法院群賢樓外舉行記者會，以傳統儀式向祖靈溝通致意，並表達反對另立「平埔族群」或「平埔原住民族群」權利體系，呼籲立法院內政委員會進行修正或擱置「平埔原住民族群身分法」草案。中央社記者王騰毅攝 114年5月21日
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