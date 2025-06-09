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冬季低溫長雨水豐 國產蜂蜜產量品質俱佳

2025/6/9 14:58（6/9 15:26 更新）
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2025年是台灣2012年以來最冷冬天。農業部農糧署觀察，因冬季低溫期長，加上雨水豐沛，荔枝及龍眼開花時節花況佳，國產蜂蜜產量及品質皆優於往年，推薦民眾可多採購，選購時記得認明產銷履歷標章，新鮮又安全，品質有保證。（農糧署提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年6月9日
2025年是台灣2012年以來最冷冬天。農業部農糧署觀察，因冬季低溫期長，加上雨水豐沛，荔枝及龍眼開花時節花況佳，國產蜂蜜產量及品質皆優於往年，推薦民眾可多採購，選購時記得認明產銷履歷標章，新鮮又安全，品質有保證。（農糧署提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年6月9日
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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台灣今年是2012年以來最冷冬季（去年12月至今年2月）。農業部農糧署觀察雨因冬季低溫期長，加上雨水豐沛，荔枝及龍眼開花時節花況佳，國產蜂蜜產量及品質皆優於往年。

農糧署最近宣導民眾購買國產蜂蜜時，要認明產銷履歷標章，品質才有保證。

農糧署說，國產蜂蜜的蜜源主要來自龍眼蜜與荔枝蜜，今年龍眼與荔枝開花時節花況佳，主要是今年冬季低溫期較長，且冬季雨水豐沛，這也是龍眼及荔枝在進入春季能有良好花況的重要條件，所以今年國產蜂蜜產量及品質皆優於往年。

農糧署指出，今年鮮採龍眼蜜色澤呈現深琥珀色，具獨特的濃郁花香風味，目前正值國產荔枝蜜及龍眼蜜上市期間，民眾可多採購，選購時記得認明產銷履歷標章，新鮮又安全，品質有保證。

農糧署109年起推動蜂產類產銷履歷制度，每批蜂蜜皆需符合CNS國家標準，且無抗生素及農藥殘留，確保品質安全及可追溯性。農糧署統計，已累計100戶蜂農通過驗證，蜂箱數達3萬8205箱

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農糧署說，消費者在購買蜂蜜前，只要掃描包裝上的產銷履歷QR Code，或至產銷履歷農產品資訊網（https: //taft.moa.gov.tw/mp-1.html），輸入履歷追溯碼，即可查詢蜂蜜的詳細生產紀錄，包括蜂群照護、移箱訪花、採蜜濃縮、加工分裝到流通銷售等全程透明化管理，讓消費者買得安心、吃得放心。

氣象署統計，今年冬季（去年12月至今年2月）平均氣溫攝氏17.84度，較氣候值18.68度，低0.84度，也是2012年以來最冷的冬天。同時，今年冬天在鋒面、南方雲系及華南雲系影響期間，造成全台灣大範圍降雨，中南部地區累積降雨很明顯。（編輯：李亨山）1140609

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#農糧署
#氣象署
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