5縣市大雨特報 吳德榮：15日水氣減少高溫飆38度
2025/6/14 08:48（6/14 09:22 更新）
（中央社記者黃巧雯台北14日電）氣象署清晨針對南部5縣市發布大雨特報，氣象專家吳德榮表示，白天起西南風逐漸減弱，仍有局部短暫陣雨的機率，明天水氣減少，各地晴時多雲，熱如炎夏，氣溫可達攝氏38度。
交通部中央氣象署清晨發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，高雄市、屏東縣已有豪雨發生，今天嘉義至屏東地區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天白天起西南風逐漸減弱，水氣減少，仍有局部短暫陣雨的機率，但降雨漸緩、天氣好轉。
氣溫部分，吳德榮表示，今天氣溫略回升，天氣悶熱，北部23至34度、中部23至34度、南部24至33度、東部22至34度。
吳德榮指出，明天水氣減少、天氣恢復穩定，各地晴時多雲、熱如炎夏，應注意高溫（全台最高氣溫達38度）、防曬、防中暑，而午後山區偶有零星少量降雨機率；他說，16日各地晴時多雲，午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。
吳德榮表示，17、18日各地晴時多雲，水氣略增，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，降雨範圍擴大，而19至23日各地晴時多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，偶有擴及部分鄰近平地的機率。
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吳德榮指出，最新（14日凌晨2時）氣象署路徑潛勢預測圖顯示，颱風蝴蝶受太平洋高壓導引，今將經廣東、廣西交界附近，進入大陸、向東北迴轉，受地形破壞，強度將逐漸減弱。
他說，最新歐洲模式模擬顯示，未來10天無其他熱帶擾動發展，也無梅雨鋒面南下的跡象。（編輯：謝雅竹）1140614
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