黨產會公布新史料 國民黨遷台後籌組婦聯會

（中央社記者游凱翔、劉麗榮台北9日電）黨產會今天針對婦聯會公布最新史料，根據史料記載，國民黨中央委員會於遷台前，已開始組建婦女工作團體，遷台後，為使蔣宋美齡領導工作，統合各婦女團體，最後促成婦聯會。

行政院不當黨產處理委員會2月認定婦女聯合會為國民黨的附隨組織，婦聯會所有新台幣385億元財產是否收歸國有，也備受關注；但不管在「是否為國民黨附隨組織」或「財產是否收歸國有」議題上，婦聯會在歷次聽證會中，均提出辯駁。

根據黨產會今天所公布的史料指出，國民黨中央委員會所屬的黨史委員會編撰一系列黨史發展史，其中一集為陳鵬仁主編的「婦女工作」篇，書中對於國民黨成立以來對於婦女工作發展與波折，以及「中華婦女反共抗俄聯合會（婦聯會）」都有詳盡的介紹。

黨產會指出，從書中可知，國民黨中央委員會在遷台前，已開始組建各種婦女工作團體，來台後，為便利蔣宋美齡領導婦女工作，籌組「中華婦女反共抗俄聯合會」計畫，並自動撤銷黨內其他的婦女工作團體，最後統合國民黨旗下所有婦女團體，促成婦聯會的誕生。

黨產會表示，根據書中320頁記載，在國民黨中央委員會婦女工作委員會（國民黨婦工會）委員商討下，草擬婦聯會組織及工作計畫大綱，呈請蔣宋美齡同意後，指派國民黨婦工會副主任委員呂曉通，並會同後來擔任婦聯會總幹事皮以書等人籌備，西元1950年4月在台北市成立。

對於黨產會今天公布的最新史料，記者嘗試與婦聯會相關人員聯繫，不過截至發稿之前，未獲得回應。（編輯：陸倩瑤）1071109