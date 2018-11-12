維護選舉公正 卓榮泰：將與3社群平台溝通

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院秘書長卓榮泰今天表示，競選活動時間結束後，若有相關助選訊息在網路繼續流傳，目前難以管理，為維護選舉公正性，將與臉書（Facebook）、LINE與網站批踢踢實業坊（PTT）三大社群平台溝通。

立法院內政委員會上午審查108年度中央政府總預算案關於行政院部分，卓榮泰列席備詢。

民進黨立委劉世芳質詢時表示，選罷法規定，競選活動截止時間是投票日前一天晚間10時，每天競選活動時間為上午7時到晚間10時，但網路上相關選舉訊息的傳遞，不會因為時間到而結束，政府該如何處理？

卓榮泰回應，選罷法中大家比較會遵守的規定，是投票日10天前不可發布民調，但過去的民調仍可能會繼續流傳。他認為規定時間過後，不僅不可發布民調與相關選舉訊息，理論也上不可繼續傳遞，但問題是要如何管制。

卓榮泰說，中選會應該事前清楚說明，如果選舉時間結束，不得繼續傳播不正當或助選文字；為維護選舉公正性，政府也會跟Facebook、LINE與PTT等三大社群平台直接溝通。

在處理假消息與爭議訊息部分，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）答覆國民黨立委曾銘宗質詢時表示，對於沒有平衡、沒有查證，不成比例的只有單一立場說法的報導，政府有義務要澄清，希望各部會加速澄清速度，目標是在假消息或爭議訊息出現後1小時內澄清。（編輯：楊凱翔）1071112