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賴清德提憲改 學者：民代入閣落實內閣制精神

最新更新：2019/01/14 15:50

（中央社記者余祥台北14日電）行政院長賴清德今卸任致詞時提到憲政改革。學者認為，台灣憲政體制長期傾向總統制，要改成內閣制除修憲門檻過高，民眾接受度也低，建議在不修憲的情況下，行政院長優先任用民代為閣員，達到內閣制精神。

行政院今天進行新卸任院長蘇貞昌與賴清德交接，賴清德致詞時指出，台灣內部有3個問題必須誠實面對，一是憲政改革、二是建立國家利益優先文化、三是團結面對中國。憲改部分，賴清德表示，憲政改革範圍非常廣，不管未來要走向總統制、雙首長制或內閣制，即使要維護雙首長制，國會議員也要擔任閣員，減少民意落差，讓民意接地氣。

政治大學政治學系兼任副教授韋洪武認為，台灣憲政體制多年來已經走向總統制，要改為內閣制在實務上難有機會成功。

韋洪武解釋說，從現有的憲政體制轉為內閣制，必須修憲，但修憲門檻高，儘管民進黨擁有國會多數，最多只能做出憲法修正案，最終還要經過公民投票。

若從民眾跟政府的關係來看，韋洪武說，無論是之前國民黨大敗或是這一次民進黨大敗，民眾的怒火是衝著總統而來，而非行政院院長，也就是說，民眾某種程度認知到，總統才是掌握最大權利、最需要負責的人，這是總統制的精神，而非內閣制含義。

在政黨之間也是如此，韋洪武說，前總統陳水扁執政8年時，國民黨在立法院都占多數，但沒有發揮多數黨組閣的精神，國民黨團從未向行政院長提出不信任案，杯葛行政院長所任命的閣員，向總統施壓，卻對陳水扁提過多次的罷免案。因此無論是政黨之間，或是民眾對政府的關係，都是傾向總統制的精神。

韋洪武建議，在不修改憲法的情況下，也可以落實內閣制精神，未來執政黨可在內閣組成上第一優先選擇立委入閣，甚至是二分之一以上閣員都由民代擔任，經過多年之後，也許可以慢慢形成這樣的慣例，屆時是否要修憲反而不是重點，因為已經改變拔擢人才管道，符合內閣制的精神。

國立東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒則認為，由於修憲必須由立委提案，目前民進黨全面執政，在執行面上應該沒有問題。

施正鋒說，賴清德要面對的是黨內反對聲浪的問題，因為民進黨未來將派人競選總統，在這個時間點提出限制總統權力的想法，黨內可能難以接受。另外，究竟轉向內閣制的正當性如何，也是賴清德需要加強論述的。

中山大學政治學研究所教授廖達琪表示，賴清德雖未明說推動內閣制，但他言談中所提及「國會議員應擔任閣員」就是內閣制最基本的精神，內閣制就是由行政院長決定政策，總統不要做那麼多事。

根據憲法增修條文第12條規定，憲法之修改，須經立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。（編輯：張均懋）1080114

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