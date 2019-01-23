黨產會推短片 業務化繁為簡說分明

（中央社記者游凱翔台北23日電）行政院長蘇貞昌上任後多次透過影片宣導政策，黨產會也搭上這股風潮，推出「黨產說明白」系列影片，以言簡意賅的短片解釋複雜的黨產會作業內容，目的與社會連結。

晚間首播的影片主題為「轉帳撥用，日產去哪裡」（網址為https://goo.gl/69Wcdq）。

行政院長蘇貞昌善用影像宣傳，上任以來，他透過臉書直播、長輩圖、短片宣傳政府政策，炒熱網路聲量。行政院不當黨產處理委員會也搭這股風潮，推動「黨產說明白」系列影片，以言簡意賅的短片解釋複雜的黨產作業，讓民眾能夠理解黨產會的作業內容及歷史脈絡，預計2週推出一集。

不願具名的黨產會委員表示，與民眾聊天過程中，發現民眾對黨產會有所批評，但經過溝通，發現外界與黨產會還是有共通的價值與標準，甚至也追求公平正義，民眾會批評黨產會，主要是不了解黨產會業務。

黨產會委員指出，因此萌生拍攝影片的想法，藉由簡短的影片告訴外界，黨產會到底做了什麼、做這些與民眾有什麼關係；目的在與社會連結，並將其定位在「知識型的影片」。

黨產會委員孫斌在影片中表示，館前路28號、30號、館前路77號、漢口街一段86號、逸仙公園（中山北路1段46號）等，都是日治時期日本政府在台灣的不動產，中華民國政府接收台灣後，便將這些房產變成國家所有，最後又移轉給國民黨。

他以逸仙公園為例表示，逸仙公園前身是日本人開設的旅館「梅屋敷」，因國父孫中山曾到梅屋敷吃飯、住宿，國民黨以此為由發文給中華民國政府，以紀念國父的名義，將不動產無償移轉給國民黨。

孫斌表示，根據公文顯示此手法稱為「轉帳撥用」，全台約有100處日產。除了逸仙公園是以紀念國父為由轉帳撥用外，國民黨針對其餘日產所提出轉帳撥用理由，均是為補償國民黨在中國抗戰時期所受到損傷，稱之為「戰債」。（編輯：黃國倫）1080123