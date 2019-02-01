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春節勞慰員警 蔡總統頒加菜金

最新更新：2019/02/01 13:21
農曆春節將至，總統蔡英文（中）1日前往台北市政府警察局中正第二分局，慰勉警察同仁。中央社記者郭日曉攝 108年2月1日
農曆春節將至，總統蔡英文（中）1日前往台北市政府警察局中正第二分局，慰勉警察同仁。中央社記者郭日曉攝 108年2月1日

（中央社記者黃麗芸台北1日電）春節前夕，總統蔡英文今天到台北市警察局中正第二分局進行春節慰勉，除頒發加菜金之外，也告知警消海巡醫療可比照軍人優惠，感謝警察同仁長期的辛勞付出。

蔡總統上午到中正二分局春節慰勉，包括總統府秘書長陳菊、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽和台北市警察局長陳嘉昌都一起陪同。

蔡總統現場頒發加菜金，她致詞表示，即將過農曆年，警察勤務也更加繁重，所以她特別交代今年慰勞要來感謝警察同仁，特別是鄰近總統府的中正一分局和中正二分局。

她說，感謝大家長期在第一線守護社會治安和協助民眾，讓大家可以安心生活、過好年。

蔡總統還提到，由於年節期間員警勤務繁忙，今天不僅送來加菜金，也帶來台灣社會對警察的感謝，同時也帶來好消息，就是警、消及海巡人員醫療比照軍人，在軍醫院體系及榮總體系就醫，門診與急診免收掛號費，祝福大家新的一年諸事圓滿、平安順利。

進行20分鐘閉門會議後，蔡總統一行人轉往中正一分局和警察同仁聚餐、慰勞。（編輯：李錫璋）1080201

農曆春節將至，總統蔡英文（前左3）在總統府秘書長陳菊（前左2）、內政部長徐國勇（前左）等人陪同下，1日前往台北市政府警察局中正第二分局慰勉警察同仁，為大家加油打氣。中央社記者郭日曉攝 108年2月1日
農曆春節將至，總統蔡英文（前左3）在總統府秘書長陳菊（前左2）、內政部長徐國勇（前左）等人陪同下，1日前往台北市政府警察局中正第二分局慰勉警察同仁，為大家加油打氣。中央社記者郭日曉攝 108年2月1日
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