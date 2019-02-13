護國神犬遭踹 蘇揆譴責：愛護都來不及

（中央社記者顧荃台北13日電）非洲豬瘟防疫第一線，高雄國際機場9日竟發生移民官踹檢疫犬事件，行政院長蘇貞昌今天表示，這屬於不當行為，「護國神犬」檢疫盡心盡力，愛護都來不及，應該給予大大的鼓勵。

高雄機場國境事務隊初步調查，陳姓移民官因童年時被狗傷害過，對狗有恐懼感，9日晚間11時許因和檢疫犬距離太近難閃避，做出不當舉動，當事人已認錯道歉。遭踹的檢疫犬Jenna受驚嚇時有叫一聲，之後仍可正常執勤、身上沒有明顯傷痕。全案移送移民署調查，也將懲處陳姓移民官，並調離機場。

蘇貞昌晚間與民主進步黨立委會談前受訪時表示，「這個很不當」，他本身是愛狗人士，愛護都來不及，怎麼還踹狗。

蘇貞昌表示，這位公務員情緒不穩、行為不當，移民署已經道歉並調職，這個做法很好。最重要的，還是呼籲各界都能愛護動物，尤其是在防治非洲豬瘟的時期，「護國神犬」盡心盡力，應該給予大大的鼓勵。（編輯：楊凱翔）1080213