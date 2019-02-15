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民團公布條約締結法修正草案 規範政治談判

最新更新：2019/02/15 11:49

（中央社記者游凱翔台北15日電）民間團體「經濟民主連合」今天公布民間版「條約締結法修正草案」，召集人賴中強表示，目的在規範台灣與中國間的政治談判，並呼籲應建立民主防衛機制，並拒絕和平協議的陷阱。

針對國民黨主席吳敦義昨天「若國民黨重新執政，經過兩岸折衝，國民黨政府就有權力依照兩岸人民關係條例與對岸洽簽和平協議」的說法，賴中強指出，過去曾有學術機構以民意調查的方式，誤導民眾和平協議內容是「中國保證不攻打台灣，台灣暫停台獨訴求」，但這是陷阱，中國是想用和平協議將台灣放進「同屬一個中國」的框架中。

「經濟民主連合」、「台灣守護民主平台」等民間團體上午在立法院門口舉辦記者會，並公布民間版本「條約締結法修正草案」，記者會結束，隨後前往立法院拜會民進黨團、時代力量黨團。

賴中強表示，民間版修正草案的目的在於規範台灣與中國間的政治談判，並呼籲應該建立民主防衛機制，拒絕和平協議的陷阱。

至於草案要點，台灣守護民主平台會長邱文聰表示，事前民主監督部分，有鑒政治條約及談判的高敏感性，且在談判階段就有可能對台灣民主憲政秩序造成衝擊，開啟政治談判前，總統蔡英文應先提出締結計畫，並比照修憲程序，經3/4立委出席、出席立委的3/4決議通過，公告半年後交付公民複決，獲得有效票半數通過後，才可開啟雙邊政治談判。

事中民主監督部分，主責機關要有向立法院報告的義務，若雙方談判協商已無法依計劃進行，蔡總統及立法院可要求終止協商。（編輯：林孟汝）1080215

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