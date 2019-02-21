專法未納跨國同婚 法務部：待檢視討論

（中央社記者葉素萍、顧荃台北21日電）法務部法律事務司長鍾瑞蘭今天說，「司法院釋字第748號解釋施行法」草案內容未規範同志跨國婚姻，因為這牽涉涉外民事法律適用法的範疇，還要再由司法院檢視。

行政院會今天通過同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，規定年滿18歲的同性別兩人，可成立同性婚姻關係，專法並自5月24日起實施，法案後續送立院審議。

媒體關注，跨國同婚、同性伴侶能否合併報稅、借精借卵生子等在專法中並無規定，相關權利義務能否準用民法以外的其他法律。

法務部長蔡清祥說，跨國婚姻是比較複雜的情形，沒有在這次把所有的狀況考慮進來；人工生殖法問題，主管機關在衛福部，現行法律不允許的，草案也就不允許；至於同性伴侶明年所得稅申報是否可以採取合併申報，由於所得稅法主管機關是財政部，還要與財政部進一步磋商，看他們採取什麼樣的態度。

法務部法律事務司長鍾瑞蘭受訪指出，民法的異性結婚，如果本國人與外國人結婚，也是屬涉外民事法律範疇；這次專法未包括同志跨國婚姻，因為這牽涉涉外民事法律適用法的範疇，還要再由司法院檢視。

另外，在收養子女的規定方面，為保障同性關係一方親生子女的權益，草案規定當事人可收養另一方的親生子女，準用民法繼親收養的規定。

媒體詢問，同婚若有一方在同婚關係前已經收養沒有血緣子女，進入同婚關係後，他的伴侶是否可以收養；蔡清祥說，目前專法關心的是親生兒女的權益問題，至於收養的問題，衍生太大，所以「暫時不考慮」。

蔡清祥表示，專法並未考慮所有的狀況，而是先以回應公投結果和大法官解釋為主；現實情況的問題很多，也有許多部分需要克服，法務部在第一階段先提出專法，後續若有需要的話也不排除再次修正。

另外，相較於「民法」中男女結婚最低年齡各是18歲、16歲，同婚專法規定，雙方當事人皆必須年滿18歲以上。蔡清祥表示，民法修正研討會議上，很多人建議，男女結婚年齡要一致，所以這次專法修法希望不要有區別。（編輯：蘇志宗）1080221