柯文哲啟程前往以色列 國防交流兼看新創產業

台北市長柯文哲（右）23日晚間搭機前往以色列參加全球市長會議，柯文哲表示，除了官方的城市交流拜會外，也會與以色列負責國防的國會議員交流，還會去看看新創產業。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年2月23日

（中央社記者吳睿騏桃園機場23日電）台北市長柯文哲今天晚間搭機前往以色列參加全球市長會議，他在機場指出，此行除了官方城市交流拜會外，也會與以色列負責國防的國會議員進行交流，還會去看看新創產業。

柯文哲將搭乘晚間10時10分的班機飛往以色列，他搭機前在桃園機場第一航廈出境大廳受訪表示，這次是應邀參加以色列外交部安排的全球市長會議，首先要看無人車產業，因為在以色列的產業中，發展最好的就是「新創產業」。

柯文哲表示，另外還會去看被稱為是以色列中央研究院的魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science），這個研究院已獲得多座諾貝爾獎，在人口才900萬多人的以色列相當不容易，也因為自己是大學教授出身，所以對去參訪科學研究院比較有興趣。

柯文哲表示，此行除了官方的拜會以外，也會與以色列的國會議員進行交流，市府也特別要求與國防相關的國會議員。

媒體詢問，先前曾受邀參加市長會議的前台南市長賴清德、前台中市長林佳龍先後都升官，自己是否覺得是被認定為具有政治影響力的政治明星。柯文哲表示，一般國外的邀請也會計算投資報酬率，當然會找比較有希望的。

柯文哲日前受訪曾表示，以色列在中東地區是小國，人口數僅約900萬人，但在水資源管控、資安、產業創新上都保持頂尖，這次「要去看看小國在這麼惡劣的環境怎麼活得好好的」。

柯文哲下個月也預計前往美國，拜訪亞特蘭大、紐約、華盛頓、波士頓 。其中亞特蘭大與台北市締結姊妹市40週年，要發展「城市外交」；其餘三地則分別因文化民族多元、美國政府部門重地及生技醫療產業重鎮而雀屏中選。

記者進一步問到，台北市長柯文哲line＠「柯文哲全國揪朋友」最近帳號改成「KP2020」，被聯想為將參選2020總統。柯文哲表示，幕僚說那叫「柯P愛你愛你」的諧音，還說幕僚做的事，不要問他，至於是否為義勇軍拱他出來選2020總統，柯文哲只表示，「再說再說」。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1080223